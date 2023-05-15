استشارى أسرى: على الزوجين البحث فى أسباب تكرار حالة الملل

قال خليل الزيود، استشاري علاقات أسرية، إن الملل في العلاقات الزوجية والإنسانية من طبيعة الإنسان، مشيرًا إلى أن الملل هو إشارة إلى حاجة الإنسان لتجديد العلاقات.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه على الزوجين البحث في أسباب تكرار حالة الملل بينهما، ففي حالة ترتيبه لسلوكيات سيئة يجب إعادة النظر في العلاقة كليًا.

يجب معرفة أسباب الارتباط

تابع، أنه يجب معرفة سبب الارتباط هل هو خوف من العنوسة، أو الخوف من كبر السن للرجل، ففي حالة كان الارتباط من أجل بناء بيت، فإن الملل سيكون جزءًا طبيعيًا من مسيرة العلاقة.

وأشار إلى أنه في العلاقات لا فرق بين الرجل والأنثى في الإيجابيات والسلبيات وغير صحيح أن البنت تمل أكثر من الرجل أو العكس، وكل ملل له ظروفه وأسبابه وكل حالة تدرس منفردة.