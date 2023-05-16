الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مقتل سائق "توك توك" على يد 3 بلطجية فى قليوب

المجني عليه
المجني عليه

يعمل منذ طفولته لجلب احتياجاته ومصروفات دراسته، ولمساعدة أسرته في متطلبات الحياة، " محمد أسامة" يبلغ من العمر 18 عامًا، يقطن في منطقة المرج يعمل سائق "توك توك" ويقوم بتوصيل زبائنه للمكان المراد، واستمر ذلك الحال لسنوات طويلة مع الشاب، لكن تبدل المشهد رأسًا على عقب بعدما استدرجه ثلاثة أشخاص بحجة توصيلهم إلى منطقة الخانكة، وعندما وصلوا لمكان خالي تمامًا من الأهالي اعتدوا عليه بسلاح ناري "خرطوش" ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه، ثم سرقوا "التوك توك" وفروا هاربين من مكان الواقعة.

أسرة الضحية: انتظرنا مجيئه لسعات طويلة لكن بدون جدوى

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساءً، عندما انتظرت أسرة "محمد" مجيئه لتناول وجبه العشاء معهم لكنه لم يأتي، الأمر الذي جعل والده يذهب ويجوب الشوارع للبحث عن نجله ويسأل الجميع عنه لكن لم يعثر عليه، ليقرر بعدها الذهاب لقسم الشرطة وتحرير محضر تغيب، لكن لم ينتظر كثيرًا وجاء نبأ وفاة نجله بعدما عثر أحد الأهالي عليه ملقى في طريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة، وفقًا لما ذكره والد المجني عليه في حديثه لـ "الدستور".

مكان الحادث غريق بدماء الضحية 

وأضاف أنه ذهب لمكان الحادث، وشاهد دماء نجله التي أغرقت الشارع بعدما اعتدى عليه اللصوص لسرقة "التوك توك "، ومن ثم ذهب للمشرحة ليلقي نظرة الوداع على نجله، مطالبًا رجال الشرطة بالقصاص العادل والاتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما قتلوا نجله بدم بارد لسرقة مصدر رزقه الوحيد.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة قليوب بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب لديه أصابه في الرأس، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن المجني عليه يعمل سائق "توك توك" يدعى "محمد أسامة" ويبلغ من العمر 18 عامًا مقيم في منطقة المرج الجديدة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة بعرض السرقة بعدما استدرجوا المجني عليه لتوصيلهم، ومن ثم اعتدوا عليه بسلاح ناري «خرطوش» وأصيب بعيار ناري استقر في رأسه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جنازة المجني عليه
جنازة المجني عليه
جنازة المجني عليه
جنازة المجني عليه
محمد المرج توك توك بتوصيل الشاب الأهالي

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