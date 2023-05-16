الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في عيد ميلادها.. مواقف مثيرة لنانسي عجرم تريند جيل التسعينات

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحتفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اليوم بعيد ميلادها، حيث ولدت في 16 مايو 1983 بقرية سهيلة في جبل لبنان، فقد بدأت الغناء منذ صغرها، وشاركت في برنامج نجوم المستقبل عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، وفازت بالميدالية الذهبية في فئة الطرب.

درست الموسيقى والصوت وأصدرت أول ألبوم لها في عام 1998 بعنوان "محتجالك"، ولكنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا، اشتهرت في عام 2003 بألبومها "يا سلام"، الذي احتوى على أغاني مثل "أخاصمك آه" و"شيل عيونك عني" و"يا سلام"، والتي حققت شعبية واسعة.

حصلت نانسي عجرم على جوائز عديدة، مثل جائزة الموركس دور لأفضل مغنية لبنانية ثلاث مرات، وجائزة الموسيقى العالمية ثلاث مرات، وجائزة البيج آبل لأفضل فنانة عربية.

تعاونت مع عدة فنانين ومخرجين، مثل تامر حسني، وكاظم الساهر، وأيلي فغالي، ونادين لبكي، كما تزوجت من طبيب الأسنان فادي الهاشم في عام 2008، وأنجبت منه ثلاث بنات: ميلا، وإيلا، وليا.

كما شغلت نانسي عجرم سفيرة للنوايا الحسنة في منطقة شمال أفريقيا من قبل اليونيسيف، وتقوم بأعمال خيرية من خلال منظمة نانسي عجرم الخيرية.

مواقف تصدرت بها نانسي عجرم عرش الترند:

نانسي عجرم هي واحدة من أشهر الفنانات العربيات والتي تتمتع بشعبية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها أيضاً لم تسلم من بعض المواقف المثيرة والمحرجة التي أثارت الجدل والانتقادات، نرصد بعضًا منها في السطور التالية.

 

حادثة إطلاق نار:

إطلاق النار على مدخل منزلها في يناير 2020، من المواقف التي أثارت الجدل، حيث تعرضت لمحاولة سطو مسلح من قبل شخص اقتحم منزلها في لبنان، فأطلقت عليه زوجها النار وأردته قتيلاً، مما أثار جدلاً حول دفاعه عن النفس أو قتله بدم بارد.

 

الرقص على أغنية "3 دقات":

 في حفل زفاف في دبي في نوفمبر 2017، انضمت نانسي عجرم إلى المطرب "أبو" على المسرح ورقصت معه على أغنيته الشهيرة، مما أثار انتقادات لافتة للنظر بسبب حركاتها الجريئة.

الظهور بفستان شفاف:

في حفل توزيع جوائز الموركس دور في مارس 2017، حيث ارتدت فستاناً أسود شفافاً كشف عن جزء كبير من جسدها، مما أثار استياء الكثير من المتابعين والمعجبين.

 

حادثة إغماء:

الإغماء على المسرح في حفل غنائي في الأردن في يوليو 2016، حيث سقطت فجأة على المسرح بعد أن شعرت بالإرهاق والضغط، مما أثار قلق الحضور والجمهور، قبل أن تستعيد وعيها وتكمل الحفل.

 

مشاكل مع إليسا:

الخلاف مع إليسا في برنامج "ذا فويس" في سبتمبر 2015، حيث تبادلت معها الإساءات والانتقادات على المسرح وعلى تويتر، بسبب خلاف حول اختيار المشتركين والأغاني، مما أثار جدلاً بين محبي الفنانتين.

 

 

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