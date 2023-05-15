الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن مقتل الشاب موسى في المنوفية.. عزة مصطفى: “ولا في الأفلام”

مقتل الشاب موسى
مقتل الشاب موسى

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على واقعة مقتل الشاب موسى في المنوفية، قائلة: “ولا في الأفلام، أشفق على السيناريست هيجيب خيال منين بعد هذا الواقع”.

وكشفت إسراء، زوجة المجني عليه في جريمة المنوفية الشاب «موسى»، تفاصيل مقتل زوجها بقرية كفر عسكر، بمركز تلا المنوفية.

وقالت “إسراء” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنها تسكن في عقار به كوافير، وصاحب الكوافير تعدى على زوجها.

وروت تفاصيل الواقعة، مؤكدًة أن سكان العقار ينظفون السلم بالتناوب، وعندما جاء دورها، قام صاحب الكوافير بمضايقتها وشتمها، فتواصلت مع زوجها  وأخبرته بما حدث، فترك عمله في الورشة، وحضر على الفور للدفاع عنها.

وأضافت: “في  يوم عطلة زوجي جاء له أحد أقاربه وطلب منه الذهاب معه، ولما نزل توجه إلى صاحب الكوافير،  وطالبه بعدم التعرض لي مرة أخرى”..

واستطردت أن زوجها وقريبه ذهبا معا، ثم صعد صاحب الكوافير ومعه عدد من الرجال وتهجموا عليها بالشقة، أثناء تواجدها هي وابنتها فقط، فتواصلت مع زوجها، وعند عودته من الخارج تعدى عليه صاحب الكوافير والرجال الذين  معه بالمطاوي والأسلحة البيضاء، ولم يتمكن من الصعود للشقة في الدور الرابع، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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