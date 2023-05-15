تأجيل محاكمة نجل فنان قتل طفل وأصاب والده في الإسكندرية

قررت الدائرة عشرين بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، اليوم الإثنين، تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم “إ.إ” نجل مطرب سكندري، إلي جلسة 14 يونيو المقبل للتصالح بين الطرفين، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وتصادم سيارته مع سيارة أخرى مما أدى لوفاة طفل وإصابة والدته بسبب قيادته السيارة برعونة ومخمور وهو ما أثبته توقيع الكشف الطبي عليه.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

شهدت الجلسة حضور المتهم وسط حراسة أمنية مشدد بالإضافة إلي حضور أهليته الوقوف بجانبه، كما طالب محامي المتهم هيئة المحكمة مهله لتصالح الطرفين.

كانت النيابة العامة قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة في مكان الواقعة لفحصها.

وقالت والدة الطفل خلال تحقيقات النيابة إن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية بشارع المشير بسيدي جابر واصطدم بالسيارة من الخلف رغم أن الشارع كان خاليا من السيارات والمارة وذلك صباح اليوم.

ومن جانبه أكد توني لمعي، محامي أسرة المجني عليه عمر محمود 9 سنوات، ان النيابة وجهت اتهامات للمتهم اسلام إيمان البحر درويش، في القضية التي حملت رقم 3387 لسنه 2023 جنح سيدي جابر، بالقتل خطا القياده تحت تاثير الخمور، والقياده برعونه وتعريض حياه المواطنين للخطر.

وأثبت تقرير طبي قيادته مخمورا بعد أن أمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي عليه، لافتا ان المتهم اعترف بأرتكابه للحادث خلال تحقيقات النيابة وأثبت ذلك في المحضر، كما ان سبب الوفاه للطفل عمر جاءت بسبب نزيف في المخ بالإضافة إلي جرح في الرأس وسحاجت.

وتسبب حادث تصادم سيارتين في شارع المشير بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، في مصرع طفل مصرع وأصابه سيدة بسبب الطقس السيء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، والسيدة للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم في شارع المشير ووجود مصابين ووفيات.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وضباط المرور الي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة سيدة ومصرع طفل في حادث تصادم سيارتين بعد اختلال عجلة القيادة، وتم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج وإزالة أثار الحادث وفتح الطريق.

وتم ضبط المتسبب في الحادث والسيارات بمعرفة ضباط الشرطة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.