الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جنات تروج لأحدث أعمالها الغنائية "وكأنك سكر" تمهيدًا لطرحها

جنات
جنات

انتهت الأيام الماضية النجمة المغربية جنات من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم “وكأنك سكر” والمقرر طرحها منفردة.

وروجت جنات لأغنيتها الجديدة “وكأنك سكر” عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي “إنستجرام” ونشرت البوستر الرسمي للأغنية تمهيدا لطرحها للجمهور.

 

وتعاونت جنات في أغنية “وكأنك سكر” مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عيسى، والملحن مدين، والموزع الموسيقي يحيى يوسف، ومن المقرر طرح الأغنية للجمهور يوم 21 مايو الجاري عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

آخر أعمال جنات الغنائية

وطرحت النجمة أنغام الفترة الماضية أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "التفاح والفراولة" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت جنات في أغنية“ التفاح والفراولة ”مع كل من الشاعر الغنائي باسم عادل، والملحن محمد الصاوي، والموزع الموسيقي حازم سعيد.

 

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جنات النجمة المغربية جنات وكأنك سكر أغنية “وكأنك سكر” مدين الملحن مدين

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