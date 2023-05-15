الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أيرينا تطلق تقرير مجموعة العشرين حول تمويل التحول للطاقة منخفضة التكلفة

أيرينا تطلق تقرير
أيرينا تطلق تقرير مجموعة العشرين

أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، بالشراكة مع الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين ، تقريرًا شاملاً اليوم حول كيف يمكن للتمويل منخفض التكلفة تسريع تحول الطاقة. يقدم التقرير ، الذي يحمل عنوان تمويل انتقال الطاقة منخفض التكلفة، والذي تم تطويره بالتعاون الوثيق مع وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة (MNRE) في الهند ، مجموعة أدوات لزيادة توافر رأس المال منخفض التكلفة في دول مجموعة العشرين وخارجها.

 

تم تقديم التقرير من قبل نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، السيدة جوري سينغ ، جنبًا إلى جنب مع سكرتير MNRE ، السيد Bhupinder S Bhalla ، وسكرتير وزارة الطاقة الهندية ، السيد ألوك كومار.

 

 تم إزاحة الستار عن الحدث في حدث جانبي ، تم تنظيمه بالاشتراك مع MNRE والوكالة الهندية لتنمية الطاقة المتجددة ، خلال مجموعة عمل انتقال الطاقة الثالثة (ETWG) التابعة لمجموعة العشرين (ETWG) في مومباي.

 

وفي بيان صدر عند إطلاق التقرير، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) السيد فرانشيسكو لا كاميرا: "يتطلب التحول العالمي للطاقة زيادة سريعة في نشر الطاقة المتجددة على مستوى العالم ، مما يجعل الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة أمرًا حيويًا بشكل عاجل. نحن فخورون بالمساهمة في عمل مجموعة العشرين وتقديم رؤى قيمة تدعم رئاسة الهند في تسهيل الوصول إلى التمويل الميسور التكلفة في الاقتصادات النامية والمتقدمة. "

وفقًا لمعاينة IRENA لتوقعات تحولات الطاقة العالمية ، لتحقيق هدف المناخ 1.5 درجة مئوية ، يجب أن ترتفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأولية إلى حوالي ثلاثة أرباع ، مما يستلزم استثمارات سنوية بمتوسط ​​5 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030، ومع ذلك، الوصول إلى التمويل في العديد من الاقتصادات الناشئة ومنخفضة الدخل غير كافٍ ، وغالبًا ما يكون مكلفًا للغاية ، لتسريع انتقال الطاقة بالمعدل اللازم.

إيرينا تطلق مجموعه العشرين مومباي التحول للطاقة منخفضة التكلفة

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