الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القبة السماوية.. عروض ممتعة للمزج بين المتعة والابتكار

القبة السماوية
القبة السماوية

عروض ممتعة يحيطها التشوق والمعرفة لتجذب انتباه الأطفال، للتعرف على الكون بتقنيات حديثة في يوم كامل من التعليم الممزوج بالمرح والمتعة والمعرفة.

ليعد مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية أحد أهم الأبنية المميزة والجاذبة للأطفال في أعمال مختلفة ليستقبلهم مبنى مميز التصميم الهندسية على شكل قبة سماوية تعكس مضمون ما يعرض بداخل سماها من عروض مميزة صنعت باحترافية، تنقلهم عبر الزمان والمكان.

لتكون القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية أحد أهم الوجهات المرحة والممتعة لاستقبال الأطفال بعد انتهاء فتراتهم الدراسية وانتهاء الامتحانات، لقضاء عطلتهم الصيفية.

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تذاكر القبة السماوية

بأعمار متفاوتة بدءا من 4 سنوات وعمر 6 سنوات وعمر 12 سنة تفاوتت العروض العلمية المعروضه بقيمة تذكارية مقابل 10 جنيهات للطلبة، و30جنبها لغير الطلبة و50 جنيها للاجانب.

توقيتات القبة السماوية

وتستعرض الدستور عروض القبة السماوية فعلى ٤ عروض، في توقيتات متفاوتة بدءا من الساعة ١٠.٣٠، والساعة ١١.٣٠، والساعة ١.٣٠، والساعة ٢.٣٠ تستقبل العروض الافراد قبل الموعد المحدد للعرض ب ٢٠ دقيقة، وقبل حجز المجموعات بأسبوع على الأقل.

عروض القبة السماوية

بـ١٢ عرض علمي تمتعهم بروح من الابتكار والإبداع لأزمنة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهم عرض المهمة بمده ٢٥ دقيقة، عرض حياة الاشجار بمده ٣٣ دقيقه، وعرض مستقبل الطيران بمده ٢٧ دقيقة، والإسكندرية معهد على الفلك بمده ٢٢ دقيقة، وعرض كالوكاهينا بمده ٣٣ دقيقة، وعرض العجائب السبع بمده ٣٠ دقيقة.

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وعرض الحيد المرجاني العظيم بمده ٤٢ دقيقه، وعرض سياحة الفضاء بمده ٤٠ دقيقه، وعرض سر الجاذبية بمده ٤٥ دقيقه، وعرض نجوم الفراعنه بمده ٣٥ دقيقة، وعرض واحة في الفضاء بمده ٢٥ دقيقة، وعرض تكنولوجيا الفضاء بمدة ٢٥ دقيقة.

 

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