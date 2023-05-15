"الناشرين العرب" يكشف موعد معرض الإسكندرية الدولي للكتاب.. اعرف التفاصيل

كشف اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، عن أنه تم تحديد موعد معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بدورته الثامنة عشر، والمقرر أن تنعقد خلال الفترة من 12 يوليو المقبل وحتى يوم 26 من الشهر ذاته، بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، ويليه الكلمة الافتتاحية للمعرض، ويفتتح يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، وأيام الجمعة من الساعة الثانية ظهرا إلى العاشرة مساء.

وأوضح الاتحاد في بيان له: قد ورد إلينا خطاب بشأن تحديد موعد معرض الإسكندرية الدولي للكتاب والذي سينعقد في دورته الثامنة عشر في الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023م، ولمن يرغب في الاشتراك ملء الاستمارة وإعادة إرسالها إلى الأستاذة منى حلمي في اللجنة المنظمة على البريد الإلكتروني [email protected] - [email protected] في موعد أقصاه 18 يونيو 2023م، وفيها يحدد الناشر مساحة الجناح المطلوب التقريبية.

وتابع: علمًا بأن المساحات تبدأ من 12 مترًا، (وسعر المتر 800 جنيه مصري للمصريين، و100 دولار لغير المصريين، شاملة القيمة المضافة).

طريقة المشاركة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

للحصول على استمارة المشاركة من خلال اللينك http://www.arab-pa.org/.../%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7...

والاشتراك في المعرض للناشرين فقط وأعضاء اتحاد الناشرين وممثلي الدول والمؤسسات والهيئات العامة، كذلك المؤسسات والهيئات الدولية وليس لموزعي الكتب، وتجتمع إدارة المعرض للتنسيق بين الرغبات ولاستيعات أكبر عدد من الناشرين بشرط عضوية اتحاد ناشرين.

ووفقا للمساحات المتوفرة؛ تحدد إدارة المعرض مساحات الأجنحة (إذا تعذر توفير المساحة المطلوبة من قبل دار نشر)، ثم يتم مطالبة دار النشر بقيمة الإيجار، وفي حالة طلب رد قيمة إيجار الجناح فسوف يتم خصم 10% من قيمة الاشتراك، وعلى الناشرين أن يستوفي قيمة الإيجار قبل تسلم الجناح.

وأجنحة البيع بمساحات متفاوتة، ويحتوي كل جناح على طاولة وكرسيين، ورفوف للكتب، ومخرج كهربائي، كما يمكن توفير معدات إضافية بالطلب، وتكون بتكلفة إضافية.