بالأسماء.. إصابة شخصين فى حادث على الطريق الدائرى بالإسماعيلية

أصيب شخصان في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وتروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الدائري في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الدائري مما أسفر عن إصابة شخصين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلا إلى المستشفى وهما يعانيان من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما مصطفى السيد أحمد يبلغ من العمر 45 عامًا مقيم في منطقة البحري، والثلاثيني مصاب باشتباة كسر بالساعد الأيسر وسحجات وكدمات بالوجه والذراعين، وعبدالعال حسن عبدالعال 64 عامًا من منطقة الحكر مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى كدمات متفرقة بالجسم.

وقالت مصادر طبية إن مستشفى جامعة قناة السويس رفعت درجة الاستعداد القصوى برئاسة الدكتور أحمد أنور مدير مستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد السقا عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، للتعامل مع المصابين فور وصولهم، مشيرين إلى أنهما تلقيا الخدمات الطبية فور وصولهما للمستشفى، بالإضافة إلى إدخال أي حالة تحتاج لتدخل جراحي لغرف العمليات على الفور.