محمد ياسين يكشف كواليس مشاركته في "الصفارة" وينضم لفيلم خالد النبوي

عبر الفنان محمد ياسين عن سعادته بالاشتراك في مسلسل "الصفارة" والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وأشار ياسين في بيان صحفي، إلى أنه سعيد بالتجربة التي لاقت نجاحا كبيرا خلال أيام عرض العمل، لافتا إلى أنه استفاد على مستوى التمثيل من نصائح الفنان أحمد أمين خلال تصوير مشاهده.

وتابع ياسين قائلا: “العمل قدم حالة كوميدية شديدة من قبل المشاركين فيه، ومن المنتظر أن يتم عمل موسم جديد له، حيث سيتم التحضير له خلال الفترة المقبلة”.

في سياق مختلف، أكد ياسين أنه انضم لأبطال فيلم "السر"، والذي يعود به الفنان خالد النبوي للسينما، مشيرًا إلى أن دوره خلاله سيكون مفاجأة وهو من إخراج محمد السباعي.

ويشارك ياسين هذه الفترة في مسلسل "بين السطور"، وهو من إخراج كريم إسماعيل ويتناول قصصا حقيقية مختلفة بصحبة عدد من الوجوه الجديدة.

وشارك محمد ياسين مؤخرا، في برنامج المهيسون الجزء الأول والثاني إضافة إلى مسلسل سوتس بالعربي.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، حاتم صلاح، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبدالغني، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسي ومحمد رضوان وضيوف الشرف شيرين رضا، حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

جانب من الكواليس

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