الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد ياسين يكشف كواليس مشاركته في "الصفارة" وينضم لفيلم خالد النبوي

جانب من الكواليس
جانب من الكواليس

عبر الفنان محمد ياسين عن سعادته بالاشتراك في مسلسل "الصفارة"  والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وأشار ياسين في بيان صحفي، إلى أنه سعيد بالتجربة التي لاقت نجاحا كبيرا خلال أيام عرض العمل، لافتا إلى أنه استفاد على مستوى التمثيل من نصائح الفنان أحمد أمين خلال تصوير مشاهده.

وتابع ياسين قائلا: “العمل قدم حالة كوميدية شديدة من قبل المشاركين فيه، ومن المنتظر أن يتم عمل موسم جديد له، حيث سيتم التحضير له خلال الفترة المقبلة”.

في سياق مختلف، أكد ياسين أنه انضم لأبطال فيلم "السر"، والذي يعود به الفنان خالد النبوي للسينما، مشيرًا إلى أن دوره خلاله سيكون مفاجأة وهو من إخراج محمد السباعي.

ويشارك ياسين هذه الفترة في مسلسل "بين السطور"، وهو من إخراج كريم إسماعيل ويتناول قصصا حقيقية مختلفة بصحبة عدد من الوجوه الجديدة.

وشارك محمد ياسين مؤخرا، في برنامج المهيسون الجزء الأول والثاني  إضافة إلى مسلسل سوتس بالعربي.
مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، حاتم صلاح،  محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبدالغني، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسي ومحمد رضوان وضيوف الشرف شيرين رضا، حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

جانب من الكواليس

IMG-20230515-WA0005
IMG-20230515-WA0005
IMG-20230515-WA0004
IMG-20230515-WA0004
IMG-20230514-WA0083
IMG-20230514-WA0083
IMG-20230514-WA0082
IMG-20230514-WA0082
الأول والثاني امية الوجوه الجديدة إلى الن الفنان أحمد أمين الفنان خالد النبوي ألما الماضي ألم

الأكثر قراءة

"العليا للانتخابات" بتركيا: جولة إعادة بين أردوغان وكليتشدار أوغلو فى 28 مايو

الانتخابات التركية: لا فائز فى انتخابات الرئاسة وسنجرى جولة ثانية

تحرير 12 مخالفة لمحلات تجارية ومخابز بلدية فى السباعية بأسوان

تنظيم أمسيتين ثقافيتين استهدفتا 2000 مواطن بقرى حياة كريمة فى أسوان

خالد نايف: 45 مليون جنيه حصيلة بيع 14 محلًا تجاريًا بالمنيا

القوات المسلحة السودانية تحبط وصول شحنة أسلحة وذخائر لـ"الدعم السريع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي