مواعيد مباريات الأسبوع السادس والعشرين في دوري القسم الثاني

تلعب مباريات الأسبوع السادس والعشرين لدوري القسم الثاني على مدار ثلاثة أيام، حيث تبدأ المباريات يوم الأربعاء المقبل وتنتهي يوم الجمعة المقبل، وبعد قرار لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة ستبدأ جميع المباريات في الساعة الخامسة عصرًا.

مواعيد مباريات الأسبوع الـ26 للمجموعة الأولى

الخميس 18 مايو

أسمنت أسيوط × مصر المقاصة

تليفونات بني سويف × الألومنيوم

شبان قنا × لافيينا

طامية × بترول أسيوط

الجونة × ملوي

النصر للتعدين × ديروط

الجمعة 19 مايو

المنيا × المدينة المنورة

الفيوم × كيما أسوان .

ويتصدر لافيينا المجموعة الأولى برصيد 56 نقطة يليه الجونة برصيد 54 نقطة وبترول أسيوط برصيد 50 نقطة والنصر للتعدين برصيد 47 نقطة ثم المقاصة برصيد 43 نقطة .

مواعيد مباريات الأسبوع الـ26 للمجموعة الثانية

الجمعة 19 مايو

النصر × الإعلاميين

السكة الحديد × الترسانة

وادي دجلة × القناة

منتخب السويس × الانتاج الحربي

الاتصالات × بورتو السويس

كهرباء الإسماعيلية × إف سي زد

إيسترن كومباني × مستقبل وطن

بتروجت × العبور .

ويتصدر إف سي زد برصيد 50 نقطة يليه السكة الحديد برصيد 49 نقطة ووادي دجلة برصيد 47 نقطة والقناة برصيد 46 نقطة ثم بتروجت برصيد 42 نقطة .

مواعيد مباريات الأسبوع الـ26 للمجموعة الثالثة

الأربعاء 17 مايو

هلال مطروح × أبوقير للأسمدة

كفر الشيخ × سبورتنج

طنطا × الأوليمبي

دكرنس × بايونيرز

المجد السكندري × الحمام

نبروه × المنصورة

الجمهورية شبين × بلدية المحلة

بروكسي × المصري بالسلوم .

ويتصدر بلدية المحلة وطنطا المجموعة الثالثة ولكل منهما 45 نقطة يليهما أبوقير للأسمدة والجمهورية شبين ولكل منهما 44 نقطة ثم دكرنس برصيد 43 نقطة .