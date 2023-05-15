الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 10 طن تراكمات وتهذيب للحدائق وإزالة لسور مخالف وأعمدة خرسانية بحرم الطريق فى أسوان

رفع إشغالات
رفع إشغالات

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن. 

وفى هذا الإطار وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بشأن التواصل الجماهيرى الدائم مع المواطنين للوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم، ووضع الحلول السريعة لمشاكلهم قام المسئولين بحى جنوب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع أهالى منطقة المحمودية بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، بميدان البوابة ومدخل عمارات المهندسين، مع رفع التراكمات وإزالة العشش بعمارات خلف الرى والصرف. 

كما قامت الوحدة المحلية بإيقاف أعمال البناء بدون ترخيص لحالة تعدى، وتم تحرير محضر إشغال طريق بمنطقة أطلس بنطاق حى غرب، وتم مصادرة أعمال البناء، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة بمنطقة السيل الجديد، وبميدان المحطة والسوق السياحى. 

كما تم بالتوازى رفع الإشغالات بمدخل الشواربى، وتمشيط السوق السياحى بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل القسم، ووسط مشاركة لنواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء ونوابهم، مدعمين بالمعدات والفنيين والعمال بالوحدة المحلية. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ أعمال النظافة اليومية بالشوارع والطرق الرئيسية، وهو ما أسفر عن رفع 10 طن من التراكمات، بجانب تنفيذ أعمال تهذيب الحدائق العامة ورشها بالمياه يومياً مما يساهم فى الإرتقاء بالمظهر الجمالى العام، كما تم الإزالة الفورية لسور بإرتفاع 2 متر، وبمساحة 100 متر بنطاق المدينة. 

وتواكب مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع العديد من الإشغالات بشوارع السجاد وبورسعيد، وجارى متابعة استكمال جهود الحملات لتفريغ الشوارع الرئيسية من الإشغالات، وتحقيق السيولة للمارة والمركبات. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برصد حالة تعدى لمواطن على حرم الطريق بمنطقة الشرفا - عزبة السيد، وقد تمثلت التعديات فى إقامة 3 أعمدة خرسانية أمام منزله، وتم إستعاء معدات الوحدة المحلية، مدعمين بأفراد الأمن، وتمت الإزالة الفورية فى المهد لحالة التعدى، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى. 

رفع إشغالات
رفع إشغالات
رفع إشغالات
رفع إشغالات
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