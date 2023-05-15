الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين شباب مستقبل وطن بالمنوفية: لأول مرة بالتاريخ الحوار الوطني يتيح الفرصة لطرح الآراء المعارضة

ضياء طولان امين شباب
ضياء طولان امين شباب حزب مستقبل وطن بالمنوفية

أكد ضياء الدين طولان، أمين شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، على أن الحوار الوطني سابقه لم تحدث من قبل على مر التاريخ والعصور حيث تقوم الدولة المصرية بإتاحة الفرصة لطرح الاراء المعارضة قبل المؤيدة، وذلك لتكوين دولة جديدة متقاربه في الفكر لخلق جمهورية جديده نفخر بها جميعا. 

وأضاف أمين شباب حزب مستقبل وطن بالمنوفية إلى أنه من المنتظر الخروج من الحوار الوطني بتوصيات هامه ونتائج عظيمه اتضحت بعض الرؤى منها في الأيام الماضيه منذ بدايه ظهور ملامح المشاركة في الحوار الوطني، والذي ساهم به ١٩ لجنة عبرت عنها رموز سياسيه بدون خطوط حمراء لبت دعوى الريس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منها حزب مستقبل وطن. 

وأوضح ضياء الدين طولان، أنه مؤمن بأن الحوار الوطني هو بداية طريق بناء الجمهورية الجديدة، ولفت الي ان نتاذج الحوار الوطني سوف تخرج مرضية مطمئنة لجموع الشعب المصري، خصوصا اننا نواجه تحديات عالميه واجهها العالم اجمع و لم تؤثر علينا غير تأثير طفيف نظر لتعامل الدولة بنظره ثاقبة ومستقبلية لتفادي اي تأثير سلبي على المواطن. 

و أضاف أمين شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن الحوار الوطني سبيحث بكل قوة الملف الاقتصادي على طاولة الحوار الوطني كما سيبحث  كيفية تفادي الازمة العالمية ومتابعة التنمية، و أكد أيضا ان الحوار الوطني سوف يناقش ويهتم بالحقوق الساسية و المجالس النيابية و المجالس المحلية. 

و أكد طولان على أنه كشاب لدية خبره في العمل السياسي متفاذل جدا بهذه الخطوه العظيمة، التي سجلها التاريخ على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و هي الأخذ بجميع الاراء المؤيدة المعارضه و دمجها للخورج من الأزمات و التحديات القادمة. 

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