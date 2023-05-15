خبير اقتصادى: خريطة الصناعة تغيرت للأفضل فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن ما أنجزته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ساهم بشكل أو بآخر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10 تريليونات جنيه، وهناك تغير واضح في خريطة الصناعة المصرية في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن الدولة كانت تنتج بشكل محدد في القطاعات المختلفة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التوزيع النسبي بين القطاعات المختلفة اختلف في الفترة الأخيرة وبالتحديد في آخر خمسة أعوام، مشيرًا إلى وجود رغبة في أن تكون هناك مساهمة أكثر من القطاعات التي تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على القطاع الصناعي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القطاع التكنولوجي شهد نشاطًا كبيرًا ومساهمة كبيرة خلال فترة كورونا ساهمت بشكل أو بآخر في ريادة مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.