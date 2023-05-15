الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: العالم بحاجة إلى طريقة للتحكم فيه

توقع جيفري هينتون، المعروف باسم "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، أن الذكاء الاصطناعي سيستغرق من 5 إلى 20 عامًا فقط ليتفوق على الذكاء البشري.

وحذر هينتون، الذي استقال مؤخرًا من منصبه في "جوجل"، من مخاطر الذكاء الاصطناعي، في مقابلة نُشرت مؤخرًا، مشددًا على أن العالم بحاجة لإيجاد طريقة للسيطرة على التكنولوجيا أثناء تطورها.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وحسبما أشار موقع fox business فإن هينتون قال إن أفضل ما يمكن أن يوصي به هو أن تفكر الكثير من عقول الذكاء في معرفة كيفية احتواء مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: الذكاء الاصطناعي تقنية رائعة، فهو يتسبب في تقدم كبير بالطب وفي تطوير مواد جديدة وفي التنبؤ بالزلازل أو الفيضانات، لكننا نحتاج إلى الكثير من العمل لفهم كيفية احتواء مشكلاته.

وتابع: لا فائدة من انتظار الذكاء الاصطناعي ليتفوق علينا، يجب أن نفكر في كيفية تجنب عواقبه السلبية.

وقال هينتون إن أفضل ما يمكن فعله الآن هو بذل الكثير من الجهد لتطوير هذه التكنولوجيا بما يجعلها آمنة، وهو ما لا يحدث الآن، موضحًا: لقد دخلنا منطقة مجهولة تمامًا. نحن قادرون على بناء آلات أقوى منا، وما زلنا مسيطرين عليها، ولكن ماذا لو طورنا آلات أكثر ذكاءً منا؟ فليست لدينا خبرة في التعامل مع هذه الأشياء.

كفاءة العقل البشري

لفت هينتون إلى أن هناك العديد من المخاطر المختلفة للذكاء الاصطناعي مثل تقليص الوظائف وإنشاء أخبار مزيفة، ومع ذلك فقد صار يقوم بأشياء بصورة أكثر كفاءة من العقل البشري، مع نماذج مثل "شات جي بي تي" التي تمتلك القدرة على رؤية بيانات أكثر بآلاف المرات من أي شخص، معقبًا: "هذا ما يخيفني".

وأوضح أن السؤال الكبير يتعلق بمدى إمكانية التأكد من أن الذكاء الاصطناعي لديه أهداف تفيدنا، فهناك العديد من الأسباب التي تدفع للقلق، إذ سيكون هناك دائمًا أولئك الذين يرغبون في عمل جنود آليين، ومنح الآلة القدرة على إنشاء مجموعة أهدافها الخاصة، وفي هذه الحالة، إذا كانت الآلة ذكية ستدرك قريبًا أنها ستحقق أهدافها بشكل أفضل إذا أصبحت أكثر قوة.

وأضاف: هناك احتمال عدم وجود طريقة لتجنب نهاية سيئة، ولكن من الواضح أيضًا أن لدينا الفرصة للاستعداد لهذا التحدي. نحن بحاجة إلى الكثير من الأشخاص المبدعين والأذكياء، فإذا كانت هناك أي طريقة لإبقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة، نحن بحاجة إلى معرفة ذلك قبل أن يصبح ذكيًا للغاية.