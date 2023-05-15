الإحصاء: مصر بها 25.8 مليون أسرة.. و55.4٪ تعيش فى الريف

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات الإحصائية حول الأسر المصرية، تزامنًا مع اليوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أنه وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2023 بلغ عدد الأسر المصرية 25.8 مليون أسرة، و55.4٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.3مليون أسرة)، 44.6٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.5مليون أسرة).

كما أشار إلى أن 34.3٪ من الأفراد في الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) مقابل 26.8٪ من الأفراد فى فئة الشباب (15-29 سنة)، و35.1٪ من الأفراد في الفئة العمرية (30-64 سنة)، و3.9٪ نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر)، ووبلغ متوسط حجم الأسرة 4 أفرد (3.9 فرد بالحضر، 4.2 فرد بالريف).

وحول مؤشرات التعليم، أظهرت بيانات الإحصاء، أن 25 مليونا و62 ألف طالب مقيدون بالتعليم قبل الجامعي، منهم 1.2 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، و13.7 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي، 5.8 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي، 4 ملايين و199 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (2 مليون طالب بالثانوي العام، مليون بالصناعي، 834 ألفا بالتجاري، 71 ألفا بالفندقي، 262 ألفا بالزراعي)، 185 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة، وفى المقابل هناك 3 ملايين و495 ألف طالب مقيدون بجميع مؤسسات التعليم العالي (جامعات ومعاهد)، منهم 49٪ من الإناث و51٪ من الذكور.

وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2021، بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 880041 عقد زواج عام 2021 بمعدل 8.6 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 254777 حالة طلاق بمعدل 2.5 لكل ألف من السكان.

وأظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021، أن 97% من الأسر المعيشية لديها مصدر مأمون لمياه الشرب وفي الغالب كان المصدر هو مواسير مياه بالمنزل (89%)، 91% من الأسر المعيشية لديها دورة مياة محسنة وغير مشتركة مع أحد (متصلة بشبكة صرف عام، أو بيارة أو خزان).

كما أظهرت أن 99.8% من الأسر المعيشية لديها مصدر للكهرباء، و97% من الأسر تعيش في مسكن بأرضية في الغالب من السيراميك /الرخام اوالبلاط الأسمنتي، وكان جميع الأسر المعيشية تقريبا بنسبة 97% لديها تليفزيون ملون أو ذكي، 75% لديها تليفون ذكي، 37% لديها اتصال بالإنترنت، 9% لديها سيارة خاصة أو نقل أو نصف نقل.