الاعتماد والرقابة الصحية: 60% من معايير الجودة قائمة على جهود التمريض

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن جائحة كورونا أثبتت أن التمريض تحمل على عاتقه كما من المسئوليات الكبيرة، والتى ساعدت مصر على الخروج من أزمة كورونا، لافتًا إلى أن التمريض يحظى بدعم واهتمام كافة القيادات بالدولة.

وأشار إلى أن 60% من معايير الجودة التى وضعتها هيئة الرقابة الصحية قائمة على جهود التمريض، والمعنية بتقديم خدمة طبية لتوفير بيئة آمنة وسالمة، وخلال الفترة المقبلة ستضرب بخدماتنا الصحية المثل على مستوى العالم.

وأضاف أن مجهود التمريض لا يضيع هباء، وتابع قائلاً: بدون مجهودكم لن تتحقق الجودة فى الخدمات الصحية.

من جانبه، توجه الدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، بالشكر على التمريض لجهودهم فى المنظومة الصحية والرعاية الصحية الفعالة والجودة العالية، لافتًا إلى أن المجلس يولى اهتماما كبيرا بالتدريب الطبى لكافة التخصصات.

وأكد: إن دور التمريض أصبح أكثر أهمية خلال الفترة الحالية، وبدورنا سنقدم كافة الدعم للتمريض.