الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 345 حالة إشغال وإزالة 57 إعلانا غير مرخص في دسوق

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وعودة الانضباط في الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة من اليوم استهدفت الميدان الإبراهيمي شارع سعد زغلول، ساحة الغلال، شارع الجلاء، كورنيش النيل.

وأسفرت الحملة عن رفع 345  حالة إشغال، 65 مضبوطات متنوعة، إزالة 57 إعلان بدون ترخيص عدد 12 محضر إشغال 2 نظافة، ويأتي ذلك بالتنسيق مع وحدة المرافق بدسوق برئاسة الرائد إبراهيم حسن، رئيس وحدة المرافق، وبحضور سند أبو كيله، نائب رئيس المدينة، و فريد حلمي، رئيس حي جنوب، وقسم الإشغالات برئاسة ممدوح غانم  ، ومساعدى  رؤساء الأحياء للإشغالات، ورجال شرطة المرافق.

فيما أكد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال الحملات اليومية المفاجئة بنطاق مركز ومدينة دسوق، إذ يتم متابعة سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات، ورفع الأتربة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء ورفع تراكمات القمامة، بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون، ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال تركيب حواجز "النيوجرسي" على ترعة أم بركة أمام عزبة الجاويشه بطول واحد كيلو  من الجانبين  ليكون فاصل بين  الطريق والترعة والكتلة السكنية  أمام المدارس والمصالح الحكومية، والترعة  تنفيذ شركة الجمل  وذلك عقب الانتهاء من  أعمال تأهيل وتكاسي متابعة استكمال العمل في تأهيل وتبطين ، ترعة أم بركة بقرية أبو مندور المندوره بطول 10 كيلو نطاق الوحدة المحلية لقرية ابو مندور الموقف.

دسوق كفر الشيخ رفع الإشغالات رفع الأتربة حملة النظافة

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