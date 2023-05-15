فيبي فوزي: اليوم العالمي للتمريض يؤكد إقرار المجتمع الدولي بأهمية دوره

نقلت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ تحيات الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للتمريض يؤكد على أهمية دور التمريض ويعتبرها مهنة سامية تهدف إلى خدمة المريض.

وقدمت خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، الشكر لنقيب التمريض على حرصه على تطوير مهنة التمريض وتغيير الصورة الذهنية للتمريض، مشيرة إلى أن التمريض يقدم أكثر من ٧٠٪ في المنظومة الصحية، كما أن اسهاماتهم تتوسع أكثر لتشمل الكثير من الخدمات.

وأكدت أن القيادة السياسية حريصة بدورها على تقديم الدعم الكامل لأطقم التمريض.

وقال الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن التمريض له دور فعال فى الخروج من أزمة كورونا، والذى ضحوا بأوراحهم خلال هذه الأزمة، لافتا إلى إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم بدور التمريض المصرى

وطالب مهران بتفعيل لجنة لتحسين أحوال مهنة التمريض على غرار لجنة تحسين مهنة الأطباء، مؤكدا على أهمية توفير بيئة عمل جيدة وعائد مادى مناسب لمهمة التمريض.

ونقل الدكتور على مهران رسالة كافة أعضاء لجنة الصحة بالشيوخ على تقديم الدعم الكامل للتمريض وأنهم سيكونوا خير العون لهم فى أى أزمة.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النوابهما، إن التمريض هو خط الدفاع الأول عن المريض المصرى، لافته إلى أن أطقم التمريض تحظى بتدريب وتعليم مستمر من جانب كليات التمريض.