عقد أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية بجدة

شارك أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإثنين، بكلمة في افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية العادية "32" المنعقدة حاليا في مدينة جدة.

وألقى كلمة الأمين العام السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبوالغيط هنأ في مستهل كلمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تولي قيادة العمل العربي المشترك لهذا العام.

- أجواء إيجابية شهدتها الاجتماعات التحضيرية مع استئناف وفود الحكومة السورية مشاركتها

وقال المتحدث الرسمي إن الأمين العام نوه بالأجواء الإيجابية التي شهدتها الاجتماعات التحضيرية مع استئناف وفود الحكومة السورية مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية، تنفيذاً لقرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأسبوع الماضي، مرحبا بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالجمهورية العربية السورية، ومشيراً إلى أن تلك الأجواء من شأنها أن تدفع إلى تجديد العهد والعزيمة على تفعيل مبدأ التضامن العربي.

ونبه "أبوالغيط" إلى تراكم التحديات الخطيرة وتداخلها والتي لا يزال يتعرّض لها البنيان العربي وأركانه الأساسية، إذ أفرزت موجة جديدة من موجات النزوح واللجوء في المنطقة العربية.

ودعا الأمين العام في كلمته إلى تعزيز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات الضعيفة في المجتمعات العربية، وتلك التي تواجه مصاعب متراكمة.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقيادة العرب يتضمن عددا من الموضوعات منها الاستراتيجية العربية للسياحة والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات المعروفة اختصارا بـاسم "الأجندة الرقمية العربية"، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.