الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 وقيمتها بعد الزيادة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويتم صرف مرتبات شهر مايو بالزيادات التي أقرتها الدولة في أبريل الماضي حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 .

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 

يتم صرف مرتبات شهر مايو الجاري لجميع العاملين في الدولة مبكرًا ، ليكون الشهر الثالث على التوالي الذي تقوم في الدولة بصرف مرتبات العاملين قبل موعدها الرسمي وكان ذلك بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة وموعد صرف معاشات مايو 2023

مواعيد البريد المصري بالتوقيت الصيفي لصرف معاشات شهر مايو 2023

ويبدأ صرف مرتبات شهر مايو للموظفين يوم الخميس الموافق 18 مايو ويبدأ ب ـ 33 جهة تم إعلانها مسبقًا من قبل وزارة المالية ومتد صرف مرتبات شهر مايو أيام  21، 22، 23، 24 من مايو الجاري.

ويتم صرف مرتبات الموظفين على عدة أيام حيث يتم تقسيم العاملين في الدولة إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تضم 33 جهة تصرف في وقت محدد منعًا للتزاحم على مناطق صرف المرتبات، حيث يتم صرف مرتبات مايو للمجموعة الأولى بدءًا من يوم الخميس 18 مايو 2023، والمجموعة الثانية يوم السبت 21 مايو يليها باقي الجهات لتصرف مرتبات خلال أيام الأحد 21 مايو، والاثنين 22 مايو، والثلاثاء 23 مايو، والأربعاء 24مايو 2023.

مرتبات الموظفون لشهر مايو 2023

رفعت الدولة في أبريل الماضي الحد الأدني لـ مرتبات الموظفين بما يقرب من 1000 جنيه ، فارتفع مرتب الموظفون على الدرجة السادسة  وما يعادلها إلى  3500 جنيه، و 4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها،4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، 5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، 5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، 6500 للأولى أو ما يعادلها،  7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها،  8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، والحد الأدنى لمرتبات حاملي الماجستير 6000 جنيه شهريًّا، والحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي الدكتوراه 7000 جنيه.

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مواعيد عمل السجل المدنى 2023 في التوقيت الصيفي

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