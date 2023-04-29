مواعيد البريد المصري بالتوقيت الصيفي لصرف معاشات شهر مايو 2023

يبحث الكثير من المواطنين وأصحاب المعاشات على محرك البحث العالمي "جوجل" عن مواعيد البريد المصري بالتوقيت الصيفي لصرف معاشات شهر مايو ٢٠٢٣ وموعد استحقاق صرف معاشات شهر مايو 2023 .

مواعيد البريد المصري بالتوقيت الصيفي لصرف معاشات شهر مايو ٢٠٢٣

وفي هذه السطور يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل عن مواعيد البريد المصري بالتوقيت الصيفي لصرف معاشات شهر مايو ٢٠٢٣

ويهتم كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات بشكل دوري، مع نهاية كل شهر وبداية شهر جديد عن معرفة مواعيد مكاتب البريد لصرف المعاشات والحصول على الخدمات البريدية والمالية والتي تتخطى 170 خدمة حاليا تقدمها هيئة البريد المصري لعدد 25 مليون عميل.



مواعيد البريد المصري بالتوقيت الصيفي لصرف معاشات شهر مايو ٢٠٢٣

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري بعد إجازة عيد الفطر المبارك من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة عصرا في حين تبدأ الفترة المسائية الساعة الثالثة مساء إلى السادسة مساء.

وقررت هيئة البريد المصري منح جميع العاملين بالهيئة إجازة رسمية يوم الخميس الموافق ٤ مايو ٢٠٢٣ بمناسبة عيد العمال، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣.



موعد صرف معاشات شهر مايو 2023

اتخذت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها وتبدأ صرف معاشات مايو ابتدأ من يوم الاثنين الاول من مايو ولمدة ١٠ ايام في جميع فروع الهيئة البالغة ٤٣٦٣ مكتب بريد على مستوي الجمهورية .

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات على شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات والتي يستفيد منها نحو ١١ مليون عميل شهريا وتوفر مخصصات مالية تزيد عن ١٥٥ مليار جنيه شهريا .

وتوزعت الشرائح كالاتي الفئة الاولي لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و 2 مايو في حين أن الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و 4 مايو

تليها الفئة الثالثة لاصحاب المعاشات الاكثر من 2000 جنيه الي 3000 خلال يومي السبت والأحد 6 و7 مايو والفئة الاخيرة الاكثر من ثلاثة الف جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 مايو علي أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الأربعاء والخميس 10و11 مايو .



مواعيد عمل البريد المصري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣

تبدأ مواعيد عمل مكاتب البريد المصري وشئون المناطق والمكاتب الرئيسية يوميا من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، مواعيد العمل للموزعين البوسطة من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا ويوجد فترة مسائية تمتد حتى الساعة السادسة مساء.

وتسعى الهيئة القومية للبريد المصري إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.



أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.