موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 وأماكن صرف المعاش

تستعد البنوك ومكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، لصرف معاشات شهر مايو 2023، للمستفيدين الذي يصل عددهم لـ11 مليون مواطن، بداية من يوم الإثنين الموافق 1 مايو.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023

يبدأ صرف معاشات الفئة الأولى بقيمة 1300 بدلًا من 1000 جنيهًا، تطبيقًا للزيادة بداية من يوم الإثنين والثلاثاء 1و2 مايو 2023.

يبدأ صرف معاشات الفئة الثانية بقيمة 2300 بدلًا من 2000 بعد الزيادة، بداية من يوم الأربعاء والخميس 3 و4 مايو 2023

يبدأ صرف معاشات الفئة الثالثة بقيمة أكثر من 3500 بدلًا من 3200 جنيهًا، بداية من يوم الإثنين والثلاثاء 8 و9 مايو.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

يحسب معاش بقيمة 1300 جنيه، نحو 1495 جنيها.

يصل معاش بقيمة 2300 جنيه، إلى 2645 جنيها.

يصل معاش بقيمة 3500 جنيه إلى 4025 جنيها.

يصل معاش بقيمة 4300 جنيه، إلى 4945 جنيها، بعد تطبيق زيادة المعاشات في أبريل.

يصل معاش بقيمة 5300 جنيه، إلى 6095 جنيها، بعد تطبيق زيادة المعاشات في أبريل.

صل معاش بقيمة 6500 جنيه، إلى 7475 جنيها.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2023:

• منافذ البريد المصرى.

• البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى.

• ماكينات الصرف الألى للبنوك.

• منافذ فورى وكارت ميزة.

حالات وقف أو إلغاء المعاش 2023:

الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف له الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وفاة المستحق.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت.

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:

العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخي أقرب.

توافر شروط استحقاق معاش آخر.