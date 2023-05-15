الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يكشف عن إجراءات عاجلة لزيادة صادرات "الإسكندرية للحراريات"

-جانب من الحدث
-جانب من الحدث

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مفاجئة لشركة الإسكندرية للحراريات، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد الوزير خط إنتاج الحراريات المشكلة من سليكات الألومنيوم والألومينا العالية والعازلة، وخط إنتاج الحراريات غير المشكلة من الخرسانات والمونات الجافة والسائلة والكاولين المكلسن والنشط، والعمليات الخارجية لتصميم وتنفيذ وتبطين وصيانة جميع أنواع الأفران الصناعية وأقسام الورش بما في ذلك التي تقوم بتصنيع قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة.

وفيما يتعلق بخام الكاولين، راجع الدكتور عصمت مراحل التعامل مع الخام المستهدف لإقامة خط إنتاج جديد بتكنولوجيا حديثة للتعامل معه وزيادة العائد الاقتصادي للطن من 15 إلى 100 دولار عند التصدير.

وشملت الجولة داخل الشركة، أقسام المعامل والبحوث والتطوير والمخازن، واستمع الوزير من مسئولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام واستراتيجية التسويق والبيع ودراسات السوق والسياسة المستقبلية للتطوير والتوسع في السوق المحلية والأسواق الخارجية.  

استعرض الدكتور محمود عصمت، مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى توفر المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج ودراسات التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، حيث تقوم الشركة بتصدير ما يقرب من 25% من إنتاجها إلى دول أوروبية وإفريقية وآسيوية، بالإضافة إلى كونها أحد الموردين الرئيسيين لمشروعات حياة كريمة في جميع المحافظات.  

أكد الوزير على ضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي للأفران، والاهتمام بتدريب العاملين، وميكنة نظم العمل بداية من مستلزمات الصناعة وصولا إلى المنتج النهائي.

جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للحراريات، من أعرق الشركات في مجال صناعة الحراريات والسيراميك والقرميد غير المجلز في الشرق الأوسط.

التشغيل والصيانة التنسيق والتكامل الدكتور محمود الشركات التابعة الشركات التاب العائد الإقتصادي القابضة للصناعات المعدنية القابضة للصناعات المستقبلية المستخدمة المستهدف بمحافظة الإسكندرية بزيارة مفاجئة

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