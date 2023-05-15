الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طب المنوفية تكرم الفائزين بالمركز الأول جماعي في مسابقة الطالب المثالي

مجلس كلية الطب جامعة
مجلس كلية الطب جامعة المنوفية

علي هامش انعقاد مجلس كلية الطب جامعة المنوفية بجلسته التاسعة للعام الجامعي 2022/2023 قام الدكتور ناصر عبد الباري القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد الصاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بتكريم كل من الطالب محمد خالد موسى الفرقة الخامسة بطب المنوفية، و الطالبة أميرة بشير العزاوي الفرقة الخامسة بطب المنوفية بالمركز الأول (جماعي) في مسابقة الطالب المثالي علي مستوى الجامعات المصرية خلال لملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين.

وتقدم الدكتور ناصر عبد الباري القائم بعمل عميد الكلية بالأصالة عن مجلس الكلية وجميع منتسبي الكلية بتقديم خالص التهاني و أطيب الأمنيات لكل الطالب محمد خالد موسى الفرقة الخامسة بطب المنوفية، والطالبة أميرة بشير العزاوي الفرقة الخامسة بطب المنوفية لفوزهم بالمركز الأول (جماعي) في مسابقة الطالب المثالي علي مستوى الجامعات المصرية خلال لملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين، متمنيين لهما دوام التميز والنجاح ولكليتنا وجامعتنا الحبيبة المزيد من التقدم و الإزدهار.

وتم تنظيم فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية مايو 2023 تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، و الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم و الطلاب، عقدت فعاليات المسابقة في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة، و إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب.

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