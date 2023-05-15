الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما هي العلامات الدالة على معاناة طالب الثانوية العامة.. خبير تربوى يوضح

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة

كشف الخبير التربوى تامر شوقى، عن بعض العلامات الدالة على معاناة طالب الثانوية العامة من ضغوط نفسية دراسية سواء بسبب ما يلاقيه من ضغوط من والديه والتى قد تأخذ شكل توقعاتهم المبالغ فيها منه بحصوله على مجموع مرتفع، أو بسبب المنافسة الشديدة مع زملائه، أو بسبب قرب الامتحانات، أو صعوبة بعض المقررات، وعند ظهور هذه العلامات لا بد أن يغير الوالدان من طرق تعاملهم مع الابن حتى يخففوا من أثرها السلبي عليه.

وكشف خلال جروب حوار مجتمعى فى رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن أهم هذه العلامات من الناحية العقلية: صعوبة التركيز والنسيان بسهولة وكثرة أحلام اليقظة وصعوبة المذاكرة والشك في قدراته والتردد في السؤال.

أما من الناحية الوجدانية: الشعور بالنقص والشعور بالحزن ونقص  الثقة بالنفس والشعور بالضغط والشعور بالفشل والشعور بالقلق بشأن توقعات الآباء.

أما العلامات أو المؤشرات الجسمبة فتشمل (الإصابة بالصداع، والعصبية الزائدة، والرغبة الأقل في تناول الطعام أو العكس، وقلة النوم أو العكس)، وتشمل العلامات أو المؤشرات الاجتماعية (الوحدة أو العزلة  أو العكس أي الإفراط في الحديث مع البعض، الإحساس بألا أحد يفهمه)،  فضلا عن عدم التمتع بأي أنشطة، ومواجهة صعوبات في استكمال الدروس مراجعة الدروس، والإحساس بالملل بسهولة، وعدم الرغبة في الذهاب إلى الدروس والشعور بالنعاس.

وللتغلب على تلك الضغوط قال الدكتور تامر شوقى  إنه يجب أن يراعي الوالدان: 
• تخصيص أوقات للترويح عن الطالب والخروج والتنزه 
• بث الثقة في نفس الطالب بأنه قد أدى ما عليه من مذاكرة وواجبات 
• توصيل الوالدين للطالب الإحساس بأن تقبلهم وتقديرهم له غير مشروط، ولا يتوقف على نجاحه أو تقصيره في الامتحانات طالما أدى ما عليه.
• بث الأمل دائما في نفس الطالب 
• تقديم معززات إيجابية للطالب خلال هذه الفترة 
• عدم الضغط على الطالب دائما خلال هذه الفترة ( وحرمانه من كل شيء) 
• مشاركة الوالدين الطالب في الامتناع عن بعض الرفاهيات
• البعد عن تهديد الطالب بالعقاب، ووعده دائما بالمكافآت

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