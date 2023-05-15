محافظ جنوب سيناء: نحرص على تعزيز دور الأسرة فى التنمية المستدامة

أكد محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، حرصه على تعزيز دور الأسرة في التنمية المستدامة والحفاظ على المعروف الثقافي والتاريخي للمنطقة، متمنيا أن تكون هذه المناسبة فرصة لتبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون والتضامن بين الأسر العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، اليوم الاثنين، في فعاليات أول منتدى عربي لمجلس الأسرة العربية، والمقام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بعنوان «استدامة دور الأسرة في تنمية المجتمع»، وذلك على مدار يومي 15 و16 مايو، والذي ينظمه مجلس الأسرة العربية المنبثق عن الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، برئاسة الأمين العام الدكتور أشرف عبدالعزيز، بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، برئاسة أحمد الجروان.

وأعرب فودة، وفق بيان، عن شكره الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لجهودهما في العمل من أجل الأسرة العربية، معربا عن سعادته لحضوره المنتدى.

وقال محافظ جنوب سيناء إن الأسرة العربية شهدت عدة تحديات تتطلب من الدول العربية وضع سياسات جديدة تعزز تماسكها وتحول دون تعرضها للمشاكل في المستقبل، مشيرا لضرورة وضع استراتيجية موحدة لوجود زيادة في أعداد الطلاق والزيادة السكانية التي من شأنها أن تؤثر على الموارد الطبيعية.

وأشار فودة- خلال كلمته- إلى الاستثمار في تحسين جودة حياة الأفراد وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة والإمدادات الأساسية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

يشار إلى أن المنتدى يأتي في إطار احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي للأسر يوم 15 مايو من كل عام، حيث يناقش المنتدى دور المنظمات الدولية في تعزيز دور الأسرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمرجعية الدينية لدور الأسرة في تنمية المجتمع، ودور الأسرة في ترسيخ قيم التسامح في المجتمعات وإرساء ثقافة السلام في دول ما بعد الصراع، ودور التشريعات الوطنية في معالجة القضايا الأسرية.

ويسعى المنتدى لاقتراح البرامج والمشاريع والخطط العملية المقترحة لبناء مناهج النهوض بالأسرة.