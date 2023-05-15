الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط المتهمين فى واقعة فيديو الرقص بتوك توك بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين فى واقعة  تداول مقطع فيديو على "فيس بوك"، ويتضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بحركات استعراضية بالشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمنا سير أحد الأشخاص بمركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وبجواره أحد الأشخاص وأعلى سقف "التوك توك" شخص ثالث معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص بإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم  تحديد الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة وضبطهم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة للتباهى والتفاخر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

اجتماعى أحد الأشخاص أشخاص التحريات التواصل الاجتماعي

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