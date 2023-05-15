الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 مواطنين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بطريق الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل على طريق الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى، فيما انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث وتيسير حركة المرور.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادي لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم سيارة ملاكي تروسيكل نجع حمادي محافظة قنا سيارات الإسعاف مواطنين

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