وزير الرياضة وسفيرة سويسرا يشهدان تمديد مشروع المراكز المجتمعية الرقمية حتى 2025

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، بمقر مركز التعليم المدنى بالجزيرة وبحضور سفيرة سويسرا بمصر السفيرة إيڤون باومان تمديد الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات مقبلة حتى ٢٠٢٥ والخاصة بإنشاء 8 مراكز مجتمعية رقمية يكون الغرض منها تمكين اللاجئين المتواجدين داخل مصر والشباب المصري، وذلك بتطوير المهارات الإجتماعية والحياتية وريادة الأعمال من خلال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تمكين هؤلاء الشباب وتدريبهم على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي المصري المتنامى وذلك بالتعاون مع هيئة تيردي زوم.

حضر مراسم تمديد الاتفاقية من الجانب المصري اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والذي قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب وزارة الرياضة، والأستاذة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومن الجانب السويسري وهيئة تيردي زوم الدكتورة فاليري ليشتي، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا بمصر، باكينام خيرالدين- مسئول برامج بمكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر، ومن هيئة تير دي زوم مصر لور بودين "ممثل هيئة تير دي زوم"، والتى قامت بتمثيل الهيئة فى توقيع الاتفاقية، والسيدة سارة غانم مدير برنامج الهجرة بهيئة تير دي زوم.

ورحب وزير الشباب والرياضة بالسفيرة السويسرية وعلى تواجدها بتمديد الاتفاقية، كما أكد وزير الشباب والرياضة أن الاتفاقية التى تم تمديدها اليوم لمدة 3 سنوات قادمة تأتي في ضوء ما توليه القيادة السياسية وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من اهتمام بملف البناء في البشر والاستثمار بالشباب ورفع الكفاءة المؤسسية بكافة أجهزة الدولة وكذلك تعزيز سبل التعاون بين جميع شركاء التنمية في كل المجالات.

وأضاف صبحي أن الوزارة يسعدها أن تضع كل إمكاناتها لخدمة الشباب والوافدين المتواجدين على الأراضي المصرية بلدهم الثاني وتأهليهم تكنولوجيًا مع توفير فرص عمل لائقة لهم، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تطوير مهارات الشباب في مختلف المحافظات وتجهيزهم لسوق العمل ليكونوا قادرين على مواكبة التطور. وهو ما حرصنا على تطبيقه من خلال عقد الشراكة مع هيئة تير دى زوم وطالب وزير الرياضة بضرورة زيادة التعاون بين الوزارة والهيئة وبخاصة فى تمكين المرأة وإعداها لسوق العمل من خلال مراكز الشباب خلال المرحلة المقبلة.

وتوجهت السفيرة السويسرية بمصر إيفون باومان بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة بالتواجد وفرصة التعاون من أجل تأهيل الشباب مضيفة أن سويسرا تؤمن كما تؤمن الدولة المصرية بتمكين الشباب من خلال تطوير مهاراتهم، وبتقديم التوجيه والإرشاد الوظيفي، وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل.

وأضافت السفيرة أن هذه الشراكة أصبحت أكثر أهمية في ضوء الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، حيث إن سويسرا ملتزمة بدعم دور مصر في تقديم الخدمات وضمان سبل معيشة اللاجئين والمهاجرين.

وقالت السفيرة إنها تغتنم هذه الفرصة لتثني على الحكومة المصرية لجهودها الكبيرة والمستمرة لاستيعاب مجتمعات الكبيرة من المهاجرين واللاجئين الذين قدموا إلى البلاد، قبل الحرب في السودان، ومنذ اندلاعها.

وقالت السيدة لور بودين أن إطار التعاون المثمر بين هيئة تير دي زوم ووزارة الشباب والرياضة، الذي يتم امتداده اليوم هو تعاون يبني جيل جديد من الشباب القادر على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، جيل قادر على الخروج بأفكار إبداعية من اجل مستقبل افضل.

كما أكدت السيدة بودين أن هيئة تير دي زوم تؤمن بأهمية التكنولوجيا والتأثير الرقمي، حيث يهدف برنامج تمكين الشباب بالهيئة لتزويد الشباب بالمهارات الرقمية والقيادية لتعزيز قدرتهم على إيجاد فرص عمل مناسبة في سوق العمل.

يذكر أن الاتفاقية قد تم تطبيقها فى العام الأول لها وتم تدريب الشباب في 8 مراكز شباب بعد أن تم تجهيزها بأحدث الأجهزة وتوفير اتصال إنترنت لتدريب الشباب بالمراكز التالية: "مركز تعليم مدني العاشر من رمضان- مركز شباب عين شمس- مركز شباب حلمية الزيتون- مركز شباب الحي السادس- منتدي شباب أكتوبر- مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد- مركز شباب المعادي الجديد- المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية".

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث