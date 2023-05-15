الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زعيم المعارضة فى تايلاند يعلن فوزه فى الانتخابات

زعيم حزب المعارضة
زعيم حزب المعارضة في تايلاند بيتا ليمجارونرات

أكد زعيم حزب المعارضة في تايلاند بيتا ليمجارونرات، الإثنين، أنه مستعد لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل، غداة انتخابات تشريعية تصدرها حزبه "إلى الأمام".

وأعلن بيتا ليمجارونرات عن فوز حزبه الذي تخطى حزب "فيو تاي"، ركن المعارضة الآخر الذي يريد تشكيل ائتلاف معه للوصول إلى السلطة وطي صفحة عقد تقريبا من هيمنة الجيش وحلفائه.

وقال المرشح الإصلاحي، البالغ 42 عاما، في مؤتمر صحفي في بانكوك: «أنا بيتا ليمجارونرات، رئيس الوزراء القادم لتايلاند»، مضيفا: «نحن مستعدون لتشكيل حكومة»، متعهدا بأن يكون "رئيس وزراء للجميع".

وأشار إلى أنه تحدث مع ثاكسين شيناواترا، زعيم حزب "فيو تاي"، لتشكيل ائتلاف من ستة أحزاب يشغل 309 مقاعد من أصل 500 في مجلس النواب.

وفور إعلانه، وافق حزب "فيو تاي" على الانضمام إلى الائتلاف الحكومي المؤيد للديمقراطية، وقالت الحركة المرتبطة بعائلة شيناواترا الثرية، في بيان، إنها "توافق على دعوة حزب إلى الأمام الموجهة إلى أحزاب من تحالفات ديمقراطية للانضمام إلى الحكومة الجديدة".

- حزب "إلى الأمام" يسجل إنجازًا تاريخيًا 

وسجل حزب "إلى الأمام" إنجازًا تاريخيًا بناء على برنامج يستجيب للاحتجاجات التي خرجت في عام 2020 للمطالبة بالتغيير الديمقراطي وإصلاح النظام الملكي الذي لا يمكن المساس به.

وحصل الحزب، الذي يمثل الشباب، على أكثر من 14 مليون صوت، متقدمًا على "فيو تاي" (10,8 مليون صوت)، ما تسبب في انتكاسة كبيرة للحكومة المنتهية ولايتها والمدعومة من الجيش والتي تشكلت نتيجة انقلاب 2014.

وتميزت الانتخابات بإقبال غير مسبوق تجاوز 75 بالمئة، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الحريات الأساسية.

ويُخشى أن تؤدي مواقف "إلى الأمام"، التي اعتُبرت متشددة، من تعديل للمادة المثيرة للجدل حول المساس بالنظام الملكي وإلغاء التجنيد الإجباري، إلى نشوب خلاف مع النخبة العسكرية الملكية التي تحظى بنفوذ داخل المؤسسات.

تايلاند بيتا ليمجارونرات انتخابات المعارضة إلى الأمام بانكوك

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