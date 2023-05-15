القوى العاملة بالغربية تنظم قافلة خدمية لأبناء قرية الهياتم

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية في فعاليات القافلة الخدمية المتكاملة التى تم إطلاقها في قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، بحضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وذلك لتقديم الخدمات المتاحة التى توفرها المديرية من فرص عمل وتلقي طلبات التدريب المهنى لأبناء القرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، لتوفير أفضل الخدمات المميكنة للمواطنين خاصة في قرى حياة كريمة من فرص العمل والتشغيل وفرص التدريب المهنى على المهن التي تحتاجها سوق العمل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها تلقت تقريرًا من أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، أفاد فيه بأنه تم تكليف نصر عريضة مدير منطقة قوى عاملة المحلة الكبري، وفريق العمل المكون من إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية بمنطقة قوى عاملة المحلة الكبرى، بالتوجه إلى قرية الهياتم للمشاركة في فعاليات القافلة الخدمية وتقديم الخدمات المتاحة من فرص عمل وتلقي طلبات التدريب، وذلك إيمانًا من المديرية والعاملين بها بأن بناء وتنمية الإنسان هو أحد أهم محاور التنمية التي توليها الدولة رعاية خاصة، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصري.

وأضاف مدير المديرية أن القافلة تشمل عددًا من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، ضمن الأنشطة الخاصة بمبادرة حياة كريمة، كما تم خلالها عقد ندوة توعية في السلامة والصحة لطلبة المدارس في خطط الطوارئ والإخلاء، ولسيدات المنازل في التعامل الآمن مع أنواع المخاطر المنزلية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتنسيق مع المحافظة.