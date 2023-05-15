وسط اتجاهات بالإعادة.. "أردوغان فى مواجهة كليجدار أوغلو" من يفوز بالانتخابات التركية؟

توجه ملايين الناخبين الأتراك، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدورتها الثامنة والعشرين، والمرشحون لمنصب الرئاسة هم رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي الحالي، رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، كمال كليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وسنان أوغان، مرشح تحالف الأجداد القومي اليميني المعارض.

وفقاً لآخر تحديث لنتائج الانتخابات، بعد فرز نحو 98.61%من صناديق الاقتراع، تقدم أردوغان بنحو 49.34% من الأصوات، في مقابل 45.00% لمنافسه كليتشدار أوغلو، وسط اتجاهات نحو جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

سعادة أنصار "أردوغان" بالنتائج الأولية على عكس “خيبة أمل” أنصار "كليجدار أوغلو"

في هذا الصدد، قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية الصادرة من الهيئة العليا تشير إلى تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بـ49.3% مقابل 45% لمنافسه كمال كليجدار أوغلو.

وأضاف، أنه فرز 98% من صناديق الاقتراع، وبحسب مرشح المعارضة- كليجدار أوغلو- فإن حزب العدالة والتنمية، خصوصًا في المناطق التي تتسم بشعبيتها للمعارضة التركية يعترضون على صناديق الاقتراع، وبالتالي لا يستطيعون إخراج تلك الأصوات وتقديمها للجنة العليا للانتخابات.

وعلى صعيد الشارع التركي، أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أنصار أردوغان عبروا عن سعادتهم الكبيرة وواصلوا احتفالاتهم بالنتائج الأولية المعلنة، على عكس أنصار مرشح المعارضة "كليجدار أوغلو"، الذين سيطرت عليهم "خيبة أمل"، لأنهم توقعوا حسب المعطيات التي رصدتها استطلاعات الرأي بحسم الانتخابات لصالح مرشحهم من الجولة الأولى، خصوصًا أنهم يرون في حال الوصول إلى جولة إعادة ستكون محفوفة بالمخاطر.

كليتشدار أوغلو: سأفوز على أردوغان إذا أجريت جولة إعادة

وكان أكد مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، أنه سيقبل قرار الشعب بإجراء جولة إعادة، مضيفًا أن الرئيس أردوغان، لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات الأحد الماضي، موضحاً أنه سيفوز على أردوغان إذا أجريت جولة إعادة.

"أردوغان": المعارضة قامت بخداع المواطنين

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حديث له أمام أنصاره، إن النتائج الرسمية لم تصدر حتى الآن، ولكننا متقدمون بفرق شاسع، على أقرب منافسينا، وفرز أصوات الخارج سوف يستغرق وقتًا، مضيفاً أن المعارضة قامت بخداع المواطنين عبر إعلانها أنها في صدارة الانتخابات.