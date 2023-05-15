الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تكريم مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بجائزة مُلهِم الدوليّة

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تكريم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد عبد الونيس عبدالله، وحصوله على جائزة مُلهِم الدوليّة TALENTED، والتى أقيمت فى الموسم الدولى السابع ٢٠٢٣، تحت شعار "رموز عربية فى مصاف المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية"، وذلك  تقديرا لدوره المجتمعى الفعال فى توعية الفرد والمجتمع، ولمجهوداته الملموسة فى الثراء المعرفى والبحثى والاشتراك بفاعليات الموسم الاستثنائي لجائزة ملهم الدولية ٢٠٢٣م،  من إتحاد رواد الأعمال العرب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها  اليوم الاثنين أن الاحتفالية أقيمت بالقاهرة  لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية "ملهم" التى ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة، حيث تم تكريم مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد واستلام درع وشهادة تكريم فى جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award فى موسمها السابع بمنتدى القاهرة الدولى للفنون المجتمعية وصياغة مفاهيم الإرادة - جيل من القادة - رؤية وطنية، كما تم إهداء نسخة من الكتاب الرسمى لأهم موسوعة عربية تضم أهم الملهمين على المستوى العربى.

وأضافت الوزارة أن جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award تعد تأكيدًا على أننا جميعا نتشارك بالمبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمُجتمعية لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، باعتبارهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالاً وتسطر التاريخ.

الدولى السابع القوى العاملة بمحافظة بورسعيد القاهرة الدولي المستوى العربي للمسئولية المجتمعية مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد مدير مديرية محافظة بورسعيد وزارة القوى العاملة

الأكثر قراءة

"أباتشى" الأمريكية ترغب فى الحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن البترول بمصر

ارتفاع فى درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من اليوم وحتى السبت

"الوثائقية".. قصة الدعم اللا محدود من الرئيس جمال عبدالناصر لفرقة رضا

تداول أسئلة امتحانات الكيمياء للأول الثانوى بالجيزة عبر السوشيال ميديا

سفير الاتحاد الأوروبى يشيد بدور مصر فى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

للمرة الأولى فى تاريخها.. تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة