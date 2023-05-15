الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة شخص ابتلع لسانه خلال مباراة كرة قدم فى الدقهلية

جثة
جثة

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وتوفي خلال لعب مباراة كرة قدم وابتلاعه لسانه بمركز شباب قرية الرياض مركز منية النصر محافظة الدقهلية وجرى نقل جثمان اللاعب إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي الى مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول شاب جثة هامدة إثر ابتلاعه لسانه خلال مباراة كرة قدم.
 

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر الى المستشفى وبالفحص تبين وفاة " جمال أحمد العوضي"، ٥٢ عامًا، أثناء لعب الكرة بمركز شباب الرياض حيث ابتلع لسانه وتوفي فى الحال.

 

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي وتحويله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة. 

شخص مباراة كرة قدم مركز شباب قريه الرياض الدقهلية

الأكثر قراءة

الأركان الأوكرانية: 30 اشتباكا قتاليا فى اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا

أفضل العصائر لصحة الإنسان خلال فصل الصيف

"الوثائقية".. محاسن حسن: محمود رضا وفريدة فهمى كسرا قاعدة رقص البنات فى مصر

يوفنتوس يستعد لأشبيلية بثنائية فى كريمونيزى بالدورى الإيطالى

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى الترم الثانى 2023 محافظة القاهرة

بعد السقوط أمام برشلونة.. جماهير إسبانيول تقتحم الملعب للاعتداء على لاعبى البرسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة