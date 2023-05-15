وفاة شخص ابتلع لسانه خلال مباراة كرة قدم فى الدقهلية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وتوفي خلال لعب مباراة كرة قدم وابتلاعه لسانه بمركز شباب قرية الرياض مركز منية النصر محافظة الدقهلية وجرى نقل جثمان اللاعب إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي الى مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول شاب جثة هامدة إثر ابتلاعه لسانه خلال مباراة كرة قدم.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر الى المستشفى وبالفحص تبين وفاة " جمال أحمد العوضي"، ٥٢ عامًا، أثناء لعب الكرة بمركز شباب الرياض حيث ابتلع لسانه وتوفي فى الحال.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي وتحويله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة.