ألمانيا ترحب بجهود مصر فى وقف إطلاق النار بين الفلسطنيين والإسرائيليين
رحبت ألمانيا بجهود مصر الناجحة فى وقف إطلاق النار بين الفلسطنيين والإسرائيليين داعية إلى الالتزام به.
وأكد المركز للألماني للإعلام التابع للخارجية الألمانية - في بيان على موقع التواصل الاجتماعى ( توتير ) اليوم - أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ويجب أن يظل الهدف هو وجود سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذي يمكن الجميع من العيش بأمان وكرامة.
وأعربت - وفقا للبيان - عن بالغ حزنها على المدنيين الذين قتلوا ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.