الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خطاب: حرمان البنات من التعليم أسوأ أنواع التمييز وبعض الأسر تمارسه بدافع الحب

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ حرمان البنات من التعليم، هو أسوأ أنواع التمييز، لافتة إلى أن بعض أنواع التمييز تحدث للآسف بسبب الحب وليس الكره، مثل الأسر التي تمنع البنات من المدرسة، ظنًا منها أنها تحميها.

وأضافت "خطاب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، أنه يجب مراجعة كل التشريعات لمواجهة كل أشكال التمييز بين المواطنين، سواء على أساس الدين أو الجنس.

وأشادت بجلسة المحور السياسي اليوم بالحوار الوطني، وصفتها بالعظيمة، حيث تناولت مختلف أشكال القضاء على التمييز، مردفة: "كانت جلسة مبشرة تؤكد أن هناك إرادة للوصول إلى سياسات تتم تطبيقها على أرض الواقع". 

وأشارت إلى أنه جرى تناول دور الإعلام والمؤسسة الدينية والخطوات التي قطعتها مثل قرار عدم مد حالة الطوارئ، والدعوة للحوار وتفعيل لجنة العفو الرئاسي. 

مشيرة خطاب التمييز حرمان البنات من التعليم التمييز بدافع الحب القضاء على التمييز

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