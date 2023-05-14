خطاب: حرمان البنات من التعليم أسوأ أنواع التمييز وبعض الأسر تمارسه بدافع الحب

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ حرمان البنات من التعليم، هو أسوأ أنواع التمييز، لافتة إلى أن بعض أنواع التمييز تحدث للآسف بسبب الحب وليس الكره، مثل الأسر التي تمنع البنات من المدرسة، ظنًا منها أنها تحميها.

وأضافت "خطاب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، أنه يجب مراجعة كل التشريعات لمواجهة كل أشكال التمييز بين المواطنين، سواء على أساس الدين أو الجنس.

وأشادت بجلسة المحور السياسي اليوم بالحوار الوطني، وصفتها بالعظيمة، حيث تناولت مختلف أشكال القضاء على التمييز، مردفة: "كانت جلسة مبشرة تؤكد أن هناك إرادة للوصول إلى سياسات تتم تطبيقها على أرض الواقع".

وأشارت إلى أنه جرى تناول دور الإعلام والمؤسسة الدينية والخطوات التي قطعتها مثل قرار عدم مد حالة الطوارئ، والدعوة للحوار وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.