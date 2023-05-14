إخماد حريق شب داخل شقة سكنية شرق الإسكندرية

تسبب ماس كهربائي في حدوث حريق بشقة سكنية بمنطقة سيدي بشر بحري شرق الإسكندرية دون حدوث اصابات أو خسائر في الارواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول ، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشارع مسجد السلام بمنطقه سيدي بشر بحري أمام ديوان عام حي منتزه اول بدائرة قسم الشرطة.

علي الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية وقوات من قسم شرطة المنتزة اول، و الإدارات التنفيذيه بالحي الي العقار رقم 12 شارع مسجد السلام سيدي بشر بحري.

بالمعاينة والفحص تبين ان الحريق في شقه بالدور الخامس علوي تم وصول سيارات الإسعاف والحمايه المدنيه والكول الامنى وتم إخماد الحريق دون إصابات وتبين أن سبب الحريق عبارة عن حدوث ماس كهربائي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.