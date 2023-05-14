الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية شرق الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

تسبب ماس كهربائي في حدوث حريق بشقة سكنية بمنطقة سيدي بشر بحري شرق الإسكندرية دون حدوث اصابات أو خسائر في الارواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول ، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشارع مسجد السلام بمنطقه سيدي بشر بحري أمام ديوان عام حي منتزه اول بدائرة قسم الشرطة.

علي الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية وقوات من قسم شرطة المنتزة اول، و الإدارات التنفيذيه بالحي الي العقار رقم 12 شارع مسجد السلام سيدي بشر بحري.

بالمعاينة والفحص تبين ان الحريق في شقه بالدور الخامس علوي تم وصول سيارات الإسعاف والحمايه المدنيه والكول الامنى وتم إخماد الحريق دون إصابات وتبين أن سبب الحريق عبارة عن حدوث ماس كهربائي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

إسكندرية الادارات التنفيذيه الدور الخامس السيطرة علي حريق بشقة سكنية أمن الأسكندرية شارع مسجد السلام شرطة المنتزه أول

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