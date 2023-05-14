أمين حماة الوطن بزفتى: "أهم ما يميز الحوار الوطني هو عدم إقصاء أي فصيل"

أكد مسعد الشيخ، أمين حزب حماة الوطن بمركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، يعبر عن حالة الحراك التي يشهدها الحوار الوطني، وإيمان كافة القوى السياسية بأهميته في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن، وأن فكرة الحوار الوطنى، فكرة جيدة لأنها تضم جميع القوى السياسية والعلماء والمفكرين من إجل طرح أفكار تساعد على نمو الاقتصاد المصرى والنهوض بمصرنا الحببية إلى بر الأمان فى ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى تشهد مصر ودول العالم.



وأضاف الشيخ، أن جلسات الحوار تضم جميع أطياف الشعب المصري من مختلف المجالات، وذلك لطرح المشاكل والعمل على حلها وإيجاد حلول لها لان هدفنا جميعا هو النهوض بالوطن، مشيرًا إلي أن كافة القوى السياسية عازمة على إنجاح الحوار الوطني والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كافة القطاعات، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير مناخ ملائم في ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل وضع تصور لحل كافة المشكلات بجميع القطاعات المختلفة بالدولة، بما يؤكد الجدية في التعامل مع كافة الملفات المطروحة، بهدف الوصول إلى توافق بشأنها، خصوصا وأن هناك جدية من جانب جميع المشاركين في الحوار من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية.





واوضح أمين حزب حماة وطن بالغربية، أن فكرة الحوار تعد من أهم الأفكار خلال الآونة الأخيرة والتى تجمع بين الأحزاب والقوى السياسية والعلماء والمفكرين وكافة أطياف الدولة لطرح الأفكار للنهوض بمصر، وأهم ما يميزه إصرار الرئيس علي مشاركة الجميع وعدم إقصاء أي طرف من طاولة النقاش ومنح الفرصة للجميع لطرح ما يريد طرحه، مؤكدًا أن مصر سوف تمر من كل الأزمات بفضل وجود القيادة الحكيمة، والتى تتمثل فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعمل جاهدًا على النهوض بالوطن.



لذلك فالحوار الوطني، فكرة ممتازة لأنها تضم جميع فئات المجتمع المصرى لطرح المشاكل والعمل على حلها، وذلك إن دل فيدل وعى الحكومة المصر على تحقيق مزيد من الديمقراطية داخل الوطن بين جميع أطياف الشعب، وسوف يحقق أهداف الجمهورية الجديدة وهو معرفة المشاكل والعمل على حلها فى شتى الجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية وكافة المشاكل فى ظل الجمهورية الجديدة فى مصر.

