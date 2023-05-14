الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين حماة الوطن بزفتى: "أهم ما يميز الحوار الوطني هو عدم إقصاء أي فصيل"

مسعد الشيخ
مسعد الشيخ

أكد مسعد الشيخ، أمين حزب حماة الوطن بمركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، يعبر عن حالة الحراك التي يشهدها الحوار الوطني، وإيمان كافة القوى السياسية بأهميته في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن، وأن  فكرة الحوار الوطنى، فكرة جيدة لأنها تضم جميع القوى السياسية والعلماء والمفكرين من إجل طرح أفكار تساعد على نمو الاقتصاد المصرى والنهوض بمصرنا الحببية إلى بر الأمان فى ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى تشهد مصر ودول العالم.

وأضاف الشيخ، أن جلسات الحوار تضم جميع أطياف الشعب المصري من مختلف المجالات، وذلك لطرح المشاكل والعمل على حلها وإيجاد حلول لها لان هدفنا جميعا هو النهوض بالوطن، مشيرًا إلي أن كافة القوى السياسية عازمة على إنجاح الحوار الوطني والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كافة القطاعات، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير مناخ ملائم في ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل وضع تصور لحل كافة المشكلات بجميع القطاعات المختلفة بالدولة، بما يؤكد الجدية في التعامل مع كافة الملفات المطروحة، بهدف الوصول إلى توافق بشأنها، خصوصا وأن هناك جدية من جانب جميع المشاركين في الحوار من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية.


واوضح أمين حزب حماة وطن بالغربية، أن فكرة الحوار تعد من أهم الأفكار خلال الآونة الأخيرة والتى تجمع بين الأحزاب والقوى السياسية والعلماء والمفكرين وكافة أطياف الدولة لطرح الأفكار للنهوض بمصر، وأهم ما يميزه إصرار الرئيس علي مشاركة الجميع وعدم إقصاء أي طرف من طاولة النقاش ومنح الفرصة للجميع لطرح ما يريد طرحه، مؤكدًا أن مصر سوف تمر من كل الأزمات بفضل وجود القيادة الحكيمة، والتى تتمثل فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعمل جاهدًا على النهوض بالوطن.


لذلك فالحوار الوطني، فكرة ممتازة لأنها تضم جميع فئات المجتمع المصرى لطرح المشاكل والعمل على حلها، وذلك إن دل فيدل وعى الحكومة المصر على تحقيق مزيد من الديمقراطية داخل الوطن بين جميع أطياف الشعب، وسوف يحقق أهداف الجمهورية الجديدة وهو معرفة المشاكل والعمل على حلها فى شتى الجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية وكافة المشاكل فى ظل الجمهورية الجديدة فى مصر.
 

أمين حماة الوطن بزفتي أهم ما يميز الحوار الوطني هو عدم إقصاء أي فصيل أزمة الاقتصاد أطياف الشعب المصري الجمهورية الجديدة الأزمة الاقتصادية المجتمع المصري القطاعات المختلفة القيادة السياسية القوى السياسية الملفات المطروحة

الأكثر قراءة

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية 4 أيام

عقب ضبط أطنان منها.. ضحايا اللحوم المصنعة يتحدثون لـ"الدستور"

قومي المرأة ببني سويف ينفذ "مطبخ المصرية" بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا

كفر الشيخ تكثف أعمال مكافحة البعوض بحملات رش مسائية

دراسة: حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكري

أليو ديانج مطلوب فى الدورى الفرنسى خلال الانتقالات الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة