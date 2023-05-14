الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مها عبدالناصر: الحوار الوطنى نافذة جديدة تفتح فى المجال العام والسياسى

مها عبدالناصر
مها عبدالناصر

قالت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن اجتماع كل الأحزاب السياسية ومناقشتهم حول قضية معينة هو مطلب عام، وهذا هو الهدف الأساسي من الحوار الوطني، كما أنه نافذة جديدة تفتح في المجال العام والسياسي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تقدمت بمشروع قانون عدم التمييز وإنشاء مفوضية، وتمت إحالته لمجلس حقوق الإنسان بالبرلمان.

المجتمع المصري مجتمع تمييز على مستوى الأفراد والمؤسسات

وتابعت، عضو مجلس النواب، أن المجتمع المصري هو مجتمع تمييز بجدارة على مستوى الأفراد على أساس اللون والجنس، والمستوى الاجتماعي، والمكان الجغرافي وكذلك على مستوى المؤسسات، والتي تمارس التمييز ضد المرأة بحرمانها من مناصب معينة، وعدم المساواة بينها وبين الرجل في الراتب.

وأكدت أن القانون الذي تقدمت به هو استحقاق دستوري مصري، ولا نأخذ شيئا من الغرب لنطبقه، ولكن نعمل على ترسيخ فكرة عدم الاختلاف وأننا كيان واحد.

مها عبدالناصر الحوار الوطنى نافذة جديدة المجال العام والسياسي المجتمع المصري قانون عدم التمييز مفوضية مجلس حقوق الإنسان البرلمان

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