الباز: دولة 30 يونيو قهرت الإرهاب وتخلصت من العشوائيات وتزرع الصحراء

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن دولة 30 يونيو هي دولة تقهر المستحيل، مشيرًا إلى أنها نجحت في القضاء على الإرهاب والتخلص من العشوائيات وأيضًا تعمير الصحراء.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث خلال افتتاح موسم حصاد القمح حول استصلاح 10 آلاف فدان بمنطقة وادي الشيح، وتكلم عن صعوبة استصلاح هذه الأرض، ونجاح مستثمر مصر في زراعتها رغم صعوبة ذلك.

وتابع: "الدولة الآن تقهر المستحيل، فتغزو الصحراء وتقوم باستصلاح الأراضي"، منوهًا بأن الدولة نجحت في استصلاح 460 ألف فدان.

وأردف: "الهدف من الاستثمار هو توفير فرص عمل للناس عشان تشتغل وتنتج وتصدر".

وطالب محمد الباز المصريين بألا يسمحوا لأحد بتشويه إنجازاتهم، مواصلًا: "لازم الناس تعيد تفكير مرة أخرى وتشيل من على غشاوة الشائعات وطبقات الأكاذيب من على أعينها، تنظر لما تحقق".