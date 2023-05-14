محمود فوزي: الحوار الوطني جاء بوقته وكان هناك التزام باحترام مؤسسات الدولة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن اليوم كانت البداية للجلسات العلنية للحوار الوطني، وهي عبارة عن 4 جلسات بالتوازي بالمحور السياسي، النظام الانتخابي، ومكافحة التمييز، وتطبيق مبدأ المساواة، والتعاوينات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال التمييز كان هناك أشخاص تصط من أجل حضور الجلسات، وكانوا يحتاجون وقتًا إضافيًا ولكننا نلتزم بمواعيد الجلسات.

المشاركون بالحوار الوطني على أرضية واحدة وهي حب الوطن

وأكد أن المعنى من هذا أن الحوار الوطني، جاء بوقته، وأن الناس كانت تحتاجه، وأنه تم الاعداد الجيد للحوار، كما أن كل المشاركين يجتمعون على أرضية واحدة وهي حب الوطن، مشيرًا إلى أنه كان هناك التزام باحترام مؤسسات الدولة، والحديث الراقي ولم يقل في هذه القاعة رأي واحد مرتان فيوجد ترتيب راعينا فيه أن يكون هناك رأي والرأي الأخر، وتم منح كل متحدث أن يعقب ولو بشكل غير مباشر على الكلمت السابقة فأقمنا نوع من الحوار الغير مباشر حتى في طريقة جلوس المشاركين فهي تضفيرة حتى يتحدث الجميع معًا.