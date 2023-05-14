الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركيا: إخلاء مقر حزب العدالة والتنمية بحثًا عن "قنبلة"

العدالة والتنمية
العدالة والتنمية

أفاد موقع تركيا الآن، مساء الأحد، بأنه جاري التفتيش عن قنبلة داخل مقر حزب العدالة والتنمية.

وأشار الموقع، نقلاً عن وسائل إعلام محلية، إلي أن السلطات طالبت من الصحفيين الموجودين داخل المقر الخروج، ليصرح مسؤول أمني تركي بأن تفتيش المبنى بشكل كامل، بحثًا عن قنابل "أمر اعتيادي".

ولفت الأمن التركي إلى أنه بعد اكتمال عمليات البحث، سيتم إعادة الصحفيين إلى المبنى.

وكشفت نتائج التصويت الأولية فى الانتخابات الرئاسية التركية، قبل قليل، بتقدم الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان.

وأفاد موقع تركيا الآن، بأنه عقب فرز 51% من صناديق الاقتراع في عموم تركيا، حصل الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان علي 52%، فيما حصل كليجدار اوغلو علي 42.1%، وسنان اوغان علي 5.3%.

حزب العدالة والتنمية تركيا قنبلة الصحفيين الامن التركي

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