الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل الصحة بأسيوط: لا تهاون في توقيع أقصى عقوبة على المقصرين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط جولة على الوحدات الصحية بمدينة أبوتيج ومركز أسيوط، حيث فاجئ وحدة طب الأسرة بنزلة باقور التابعة للإدارة الصحية مركز أبوتيج والوحدة الصحية بقرية المطيعة التابعة للإدارة الصحية مركز أسيوط، لتفقد الخدمات الطبية المقدمة بتلك الوحدات ومتابعة تواجد الاطقم الطبية ومقدمي الخدمة وتوافر أدوية الطوارئ و المستلزمات الطبية.


رافقة خلال الجولة المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.


وأثناء المرور تلاحظ تواجد فريق العمل المكلف بالنوبتجية ملتزم بأداء مهامة المكلف بها بوحدة طب الأسرة بنزلة باقور وقام وكيل الوزارة بتوجيه الشكر والتقدير لجميع المكلفين بالعمل بالنوبتجية وتم الإطلاع علي السجلات والتاكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وكذلك الامصال والطعوم بالوحدة.


عقب ذلك تم التوجه إلي الوحدة الصحية بقرية المطيعة التابعة للإدارة الصحية مركز اسيوط  وعلي الفور أمر وكيل وزارة الصحة بنقل أحد الموظفات بالوحدة و المكلفة بأعمال مكتب الصحة الي خارج الإدارة وإحالتها التحقيق بديوان عام مديرية الصحة لعدم تواجدها بالوحدة أثناء النوبتجية .مؤكداً لا تهاون ولا استهتار في ردع المقصرين في مهام العمل.


كما وجه وكيل وزارة الصحة الشكر للطبيب المكلف بالوحدة الصحية لتواجدة بمقر العمل وكذلك التمريض والخدمات المعاونة.


من جانبه أشار دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الوحدة الصحية بقرية المطيعة تعد من الوحدات التي تلقي تردد كبير من المواطنين كون الوحدة من الوحدات التي تخدم قطاع كبير من قرية المطيعة والقري المجاورة وتجمعات كبيرة ولثقة أهالي المنطقة بالعاملين بالوحدة.


فيما وجه وكيل الوزارة فرق الإشراف والرقابة الداخلية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والطب الوقائي والرعاية الأساسية بتشكيل فرق عمل تجوب كافة الوحدات الصحية بكافة قري المحافظة ومراجعة السجلات بالوحدات وتنظيمها وكيفية التسجيل الصحيح في السجلات الطبية مع الحفاظ على مواعيد العمل والتواجد طوال فترة النوبتيجية بقسم الاستقبال لإغاثة المرضي المترددين علي الوحدات الصحية.


كما وجه مديري الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بأنه سيكرر المرور بصفة يومية في مختلف الأوقات الصباحية والنوبتحيات والسهر  علي مختلف  الوحدات لمتابعة تنفيذ التوصيات والتأكد من سير العمل وتواجد الطاقم المكلف بتقديم الخدمة.

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