الخطيب ومحمد منير يشاركان فى عزاء النائب محمود بكرى (صور)

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والفنان محمد منير على تقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري وذلك بمسجد عمر مكرم؛ لتعزيه شقيقه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى الذي كان في استقبال المعزّين.

بدأ، منذ قليل عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير بالقاهرة، بحضور شقيقه مصطفى بكرى الذي كان في استقبال المعزين بعد صلاة المغرب.

وأعلن مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن إقامة عزاء لشقيقه محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ في القاهرة بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، عقب صلاة المغرب وذلك بعد أن أقيم للفقيد عزاء على مدار 3 أيام في بلدته قرية «المعنا» ببندر قنا.

وشيع الآلاف من أهالي قنا جثمان الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، والذي وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي إثر وعكة صحية استمرت قرابة 70 يومًا.

وتوفى الكاتب الصحفي محمود بكرى بعد معاناة استمرت 70 يوما مع المرض داخل مستشفى المعادى العسكرى، ونعاه شقيقه مصطفى بكرى قائلاً: "أنعى أخى وشقيقى الغالى النائب د.محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ الذى توفى منذ قليل بمستشفى المعادى العسكرى، بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا".

وقال"سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا)، عصر اليوم، بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخى العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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