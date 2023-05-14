سكان مدينة بدر يطالبون بتشغيل مواصلات داخلية من وإلى القطار الكهربائي

طالب عدد من سكان مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، بتنفيذ خط مواصلات داخلية بالمدينة من وإلى القطار الكهربائي تسهيلا عليهم في التنقل والحركة داخل المدينة، خاصة وأنه لا يوجد وسيلة مواصلات سوى التوك التوك وهو ما يزيد الأعباء المالية على المواطنين.

ويقول يسري محمد، أحد سكان مدينة بدر، إنه لابد من عمل خط باص يبدأ من القطار الكهربائي مروراً بشارع اللواء هاني يونس سوف يمر على الحي السادس والإسكان الاجتماعي بحي البنفسج وعمارات التبة، بالإضافة إلى شارع السنترال لغاية وصولا للسوق الجديد وموقف عربات مدينة بدر، على أن يكون خط سير العودة بالعكس في نفس المسار، لافتا إلى أن هذا الطريق يوجد به كثافة سكانية عالية والسكان والطلاب يعانون كثيرا بسبب عدم وجود خط مواصلات في تلك الأماكن خاصة خلال أيام الدراسة.

ومن جانبه، أوضح طارق محمد، أحد السكان، أنه منذ تشغيل القطار الكهربائي وهو وفر كثيرا على الأهالي في الوقت والمجهود، إلا أن الأزمة الوحيدة هي عدم توافر مواصلات داخلية من وإلى القطار الكهربائي، مشيرا إلى أنه منذ افتتاحه وهناك العديد من المطالبات بتنفيذ مواصلات داخلية بالمدينة أو حتى توفير سيارات فان لنقل المواطنين وتسهيل الحركة داخل المدينة.

وأضاف أحمد فهمي، أحد السكان، أنه لا يوجد وسيلة مواصلات داخل المدينة يمكن التنقل بها سوى التوك التوك وهو ما يزيد من أعباء الحياة على المواطنين، خاصة مستقلي القطار الكهربائي والذي لا يوجد له مواصلات، لافتا إلى ضرورة وجود موقف بجوار القطار لتسهيل الحركة وتوفير الوقت والمجهود للسكان.