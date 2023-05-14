الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«النظام الانتخابى».. مباحثات في الحوار الوطني حول القائمة النسبية والمطلقة لتحقيق التمثيل العادل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد أعضاء مجلس النواب وممثلو الأحزاب، المشاركون فى الجلسة النقاشية الأولى بالمحور السياسى بالحوار الوطنى، ضرورة التوافق على نظام انتخابى يضمن تمثيل كل فئات المجتمع، ويسهم فى تنمية الحياة السياسية والنيابية.

وأوضح الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، مقرر المحور السياسى فى الحوار الوطنى، أن الإرادة السياسية تحمى الحوار الوطنى، إلى جانب نوايا الجميع المخلصة تجاهه، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى تعددت محاوره ولجانه وقضاياه، ولكن هدفه واحد، وهو الانتقال إلى بناء دولة حديثة.

وألقى «هلال» كلمته، أمس، فى أولى جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابى بالمحور السياسى للحوار الوطنى، التى ناقشت «النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية»، بمشاركة واسعة من كل الأحزاب والقوى السياسية.

ولفت إلى أن المحور السياسى مهم مثل باقى المحاور إلا أنه يبدو أكثر أهمية؛ لأنه يتعلق بشكل نظام الحكم وآلية اتخاذ القرار، ويتصل بمدى تمثيل النظام وكفاءة قراراته.

وأشار إلى أن هذه الموضوعات المتعلقة بالتمثيل السياسى وقواعدها تهدف إلى الوصول إلى تمثيل نيابى سليم، يعبر عن إرادة المواطنين.

من جهته، قال محمد شوقى علام، مقرر مساعد لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، إن الحوار يستهدف زيادة القواسم المشتركة لنجاح الجمهورية الجديدة، موضحًا أنه ليس مجرد عملية إجرائية، ولكنه حوار عملى جاد ينتهى لتوصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلى، وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية جميع المشاركين، وليس الأمانة الفنية فقط.

فيما أكد النائب مصطفى بكرى، أحد المشاركين فى الجلسة، أن نظام القائمة المطلقة يضمن تمثيلًا حقيقيًا لكل الفئات المختلفة، كما أنه يلائم طبيعة الشعب المصرى وتعامله مع الانتخابات.

بدوره، قال النائب علاء عابد، ممثل حزب «مستقبل وطن»، إن الهدف من العملية الانتخابية هو أن يكون هناك تمثيل لكل الفئات، وأن تنتج مشاركة حقيقية للجميع.

وأضاف أن المشاركة فى الحوار تأتى لمصلحة الوطن والمواطن الذى ينتظر الكثير، مشيرًا إلى بعض النقاط المهمة، مثل تمثيل المحافظات محدودة السكان فى البرلمان.

فيما قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نصوص الدستور ملزمة بقواعد وضوابط محددة، وإن النظام الانتخابى يجب أن يعكس طبيعة المجتمع.

وأوضح أن نظام القائمة المطلقة يؤدى إلى تمثيل كل الفئات، مقترحًا معالجة بعض الإشكاليات التى ظهرت فى الاستحقاقات الانتخابية السابقة، من خلال إعادة تعريف فئات العمال والفلاحين، وإعادة قانون تقسيم الدوائر.

من جانبه، قال عبدالعزيز الشناوى، ممثل حزب «العدل»، إن الحوار الوطنى يمثل لحظة فارقة فى تاريخ مصر، ويعبر عن التنوع الذى يميز المجتمع المصرى.

وأوضح أن حزبه يرى أن القائمة النسبية هى الأفضل؛ إذ إنها تتيح الفرصة لتمثيل حزبى يعرض رؤاه على الشعب؛ لانتخاب برامج وليس أفرادًا.

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