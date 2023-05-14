نانسي عجرم تنضم لتريندات يوتيوب بـ"أخر إصدار" من فيلم "شوجر دادي"

انضمت الفنانة نانسي عجرم لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأحدث أغنياتها التي تحمل عنوان “أخر إصدار” وهي الأغنية الدعائية لفيلم “شوجر دادي” الذي يخوض بطولته الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي، وتخطت ال 2 مليون مشاهدة خلال 3 ايام من طرحها.

و تعد أغنية "آخر إصدار" أول أغنية للسوبر ستار اللبنانية نانسي عجرم في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر جان بيار بطرس.

كانت الفترة الأخيرة قد شهدت إطلاق البوستر الرسمي والإعلانات التشويقية والرسمية للفيلم والتي كشفت المزيد من التفاصيل عن أجواء الفيلم الذي يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، وحقق نجاحاً في مصر والعالم العربي.

وتعد آخر إصدار أول أغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم في السينما المصرية، والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر چان بيار بطرس، شكر خاص للمنتج الموسيقي المهندس هاني محروس، ومن تنفيذ شركة كاسيت ميديا وتوزيع فى جميع أنحاء العالم شركة كرافت ميديا للمنتج حمدي بدر.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.وهو من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد.