الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نانسي عجرم تنضم لتريندات يوتيوب بـ"أخر إصدار" من فيلم "شوجر دادي"

نانسي عجرم
نانسي عجرم

انضمت الفنانة نانسي عجرم لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأحدث أغنياتها التي تحمل عنوان “أخر إصدار” وهي الأغنية الدعائية لفيلم “شوجر دادي” الذي يخوض بطولته الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي، وتخطت ال 2 مليون مشاهدة خلال 3 ايام من طرحها.

و تعد أغنية  "آخر إصدار" أول أغنية للسوبر ستار اللبنانية نانسي عجرم في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر جان بيار بطرس.

 

كانت الفترة الأخيرة قد شهدت إطلاق البوستر الرسمي والإعلانات التشويقية والرسمية للفيلم والتي كشفت المزيد من التفاصيل عن أجواء الفيلم الذي يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، وحقق نجاحاً في مصر والعالم العربي.

وتعد آخر إصدار أول أغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم في السينما المصرية، والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر چان بيار بطرس، شكر خاص للمنتج الموسيقي المهندس هاني محروس، ومن تنفيذ شركة كاسيت ميديا وتوزيع فى جميع أنحاء العالم شركة كرافت ميديا للمنتج حمدي بدر.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.وهو من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد.

اخر اصدار الأكثر مشاهدة البوستر الرسمي أول أغنية اللبنانية نانسي عجرم هاني محروس شوجر دادي شركات سينمائية فيلم ماما حامل فيلم شوجر دادى مصر والعالم العربي يوتيوب

الأكثر قراءة

"مش معايا فلوس".. مسجل يعترف بتفاصيل قتل خالته وزوجها وحرق جثتيهما بالعمرانية

مصير مجهول.. القصة الكاملة لقتل شاب أمه في البحيرة

"قتل شقيقته فى الفيوم".. إحالة أوراق جزار إلى المفتى

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

التحريات الأولية: جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب بالخانكة

استمرار حبس سائق دهس طالبا وأصاب آخر بمنطقة النزهة بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة