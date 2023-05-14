ضياء الدين داود: لم نكن صوتًا واحدًا فى مجلس النواب

أكد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن البرلمان على مدار الفصل التشريعي الحالي والسابق لم يكن صوتًا واحدًا.

وقال ضياء، خلال كلمته في الجلسة الثانية للحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي: "في الفصل التشريعي الأول والثاني لم نكن صوتًا واحدًا".

واستشهد بتجربة تكتل ٢٥/٣٠ الذي تأسس في الفصل التشريعي السابق، وقال: "ولم نكن شركاء في الترشح لكن كنا الصوت المقابل، وكنا نسقط في التصويت".

وأضاف: "يمكن أن تقول مليون ملاحظة على البرلمان لكن لا يمكن أن يكون صوتًا واحدًا وإلا كل القضايا طرحت إزاي؟ هناك أناس نالوا ثقة الناس في بعض الدوائر".

وتابع: "دورك وأنت أقلية name and shame، الاختلاف ليس غاية، لكنه وسيلة لنجد وسيلة مثلى لنحسن أداء البرلمان، والمجالس المنتخبة".

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة. وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.